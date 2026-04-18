Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन

Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है. पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस कंट्रोल रूम में बैंक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के 100 से अधिक बैंक अधिकारी शामिल हुए.बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, जितेन्द्र सिंह और पल्लवी शुक्ला ने बैंक सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

बैंक की सुरक्षा को लेकर सख्त प्रशासन

इस दौरान बताया गया कि बैंक सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बैंक प्रबंधन और स्टाफ की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है. अधिकारियों ने आरबीआई की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. बैंकों में चैनल गेट, सायरन और पैनिक अलार्म की व्यवस्था अनिवार्य करने के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों का पूरा कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि बैंक के अंदर और बाहर हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

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व्हाट्सएप ग्रुप बनाने कही बात

पुलिस और बैंक के बीच बेहतर तालमेल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात भी कही गई, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा की जा सके. साथ ही गार्ड्स को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए. बैठक में बैंक अधिकारियों द्वारा पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग पर भी सहमति बनी, जिस पर पुलिस ने निर्धारित समय में नियमित गश्त का आश्वासन दिया.

वित्तीय अपराधों पर सख्त नजर

इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और म्यूल अकाउंट जैसे वित्तीय अपराधों पर सख्ती से नजर रखने और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी तुरंत पुलिस और साइबर सेल को देने के निर्देश दिए गए. यह पहल साफ दर्शाती है कि जबलपुर पुलिस शहर में बैंकिंग सुरक्षा को लेकर गंभीर है और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रही है.

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