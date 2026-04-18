Home > मध्य प्रदेश > Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन

Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन

Jabalpur Bank Security Meeting: बैंक सुरक्षा को लेकर जबलपुर में हाई-लेवल मीटिंग की गई. जिसमें 100 से अधिक बैंक अधिकारियों के साथ रणनीति बनाई गई.

By: Preeti Rajput | Published: April 18, 2026 6:07:22 PM IST

बैंक सुरक्षा को लेकर जबलपुर में हाई-लेवल मीटिंग की गई.
बैंक सुरक्षा को लेकर जबलपुर में हाई-लेवल मीटिंग की गई.


Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है. पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस कंट्रोल रूम में बैंक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के 100 से अधिक बैंक अधिकारी शामिल हुए.बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, जितेन्द्र सिंह और पल्लवी शुक्ला ने बैंक सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. 

You Might Be Interested In

बैंक की सुरक्षा को लेकर सख्त प्रशासन 

इस दौरान बताया गया कि बैंक सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बैंक प्रबंधन और स्टाफ की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है. अधिकारियों ने आरबीआई की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. बैंकों में चैनल गेट, सायरन और पैनिक अलार्म की व्यवस्था अनिवार्य करने के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों का पूरा कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि बैंक के अंदर और बाहर हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

Saharanpur AC theft Gang: AC चोरी गैंग का भंडाफोड़, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; दबोचे गए 4 शातिर बदमाश

You Might Be Interested In

व्हाट्सएप ग्रुप बनाने कही बात 

पुलिस और बैंक के बीच बेहतर तालमेल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात भी कही गई, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा की जा सके. साथ ही गार्ड्स को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए. बैठक में बैंक अधिकारियों द्वारा पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग पर भी सहमति बनी, जिस पर पुलिस ने निर्धारित समय में नियमित गश्त का आश्वासन दिया.

वित्तीय अपराधों पर सख्त नजर 

इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और म्यूल अकाउंट जैसे वित्तीय अपराधों पर सख्ती से नजर रखने और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी तुरंत पुलिस और साइबर सेल को देने के निर्देश दिए गए. यह पहल साफ दर्शाती है कि जबलपुर पुलिस शहर में बैंकिंग सुरक्षा को लेकर गंभीर है और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रही है.

Hathras Protest: VHP और बजरंग दल का प्रदर्शन जारी ,‘लव जिहाद’-धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग; सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

Disclaimer:  The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: jabalpur newsMadhya PradeshMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन
Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन
Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन
Jabalpur Bank Security Meeting: जबलपुर में बैंक सुरक्षा पर मंथन, अधिकारियों के साथ बनाई गई रणनीति; हाई अलर्ट पर प्रशासन