लाइफस्टाइल > Smart Morning Hacks: कड़ाके की ठंड में रजाई से बाहर आना क्या टॉर्चर लगता है? अपनाएं ये ट्रिक्स, उठना हो जाएगा सुपर Easy!

Smart Morning Hacks: कड़ाके की ठंड में अगर आपको भी सुबह के समय बिस्तर से उठना कठिन लगता है और आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ईजी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका सर्दी के मौसम में उठना भी आसान हो जाएगा.

By: Shivi Bajpai | Last Updated: December 4, 2025 4:18:24 PM IST

wake up in morning
wake up in morning


Wake Up Early In Mornings: कड़ाके की ठंड में रजाई से निकलना भी आपको कठिन लगता है तो आपको भी कुछ ऐसे हैक्स अपनाने चाहिए, जिससे आप सुबह आसानी से जल्दी उठ सकें. ये आसान ट्रिक्स आपके बहुत काम आ सकते हैं.

कड़ाके की ठंड में इन ईजी हैक्स की मदद से सुबह जल्दी उठें

अलार्म को चालाकी से सेट करें

  • बिस्तर से दूर रखें: अपना अलार्म क्लॉक या मोबाइल फोन बिस्तर से इतनी दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए आपको उठकर जाना ही पड़े. 
  • एक सामान्य समय पर और दूसरा उसके ठीक 5 मिनट बाद का अलार्म सेट करें.
  • अलार्म बजते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं. पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है और नींद भाग जाती है.
  • यदि संभव हो, तो उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी लेकर अपने हाथ और मुंह धो लें.
  • सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आने दें. प्राकृतिक रोशनी आपके शरीर की सर्कैडियन रिदम (नींद-जागने का चक्र) को नियंत्रित करने में मदद करती है और आपको जगाती है.

  • अगर बाहर अंधेरा है, तो उठते ही कमरे की लाइट ऑन कर दें.दिमाग को संकेत मिलता है कि अब दिन हो गया है.
  • आंखें खुलने के बाद तुरंत रजाई फेंकने के बजाय, बिस्तर में ही अपने हाथ-पैरों को हल्का स्ट्रेच करें.
  • रात में सोने से पहले ही सोच लें कि सुबह उठने के बाद आप क्या करेंगे.

Tags: Winterwinter morning hacks
