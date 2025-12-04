Smart Morning Hacks: कड़ाके की ठंड में रजाई से बाहर आना क्या टॉर्चर लगता है? अपनाएं ये ट्रिक्स, उठना हो जाएगा सुपर Easy!

Wake Up Early In Mornings: कड़ाके की ठंड में रजाई से निकलना भी आपको कठिन लगता है तो आपको भी कुछ ऐसे हैक्स अपनाने चाहिए, जिससे आप सुबह आसानी से जल्दी उठ सकें. ये आसान ट्रिक्स आपके बहुत काम आ सकते हैं.

की मदद से सुबह जल्दी उठें

की ठंड में इन

को चालाकी से

बिस्तर से दूर रखें : अपना अलार्म क्लॉक या मोबाइल फोन बिस्तर से इतनी दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए आपको उठकर जाना ही पड़े.

एक सामान्य समय पर और दूसरा उसके ठीक 5 मिनट बाद का अलार्म सेट करें.

अलार्म बजते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं . पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है और नींद भाग जाती है.

यदि संभव हो, तो उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी लेकर अपने हाथ और मुंह धो लें.