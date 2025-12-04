Home > लाइफस्टाइल > हाईटेक हुआ मोबाइल! अब कोहरा, डाइवर्जन और जानवर की मिलेगी समय से पहले चेतावनी

हाईटेक हुआ मोबाइल! अब कोहरा, डाइवर्जन और जानवर की मिलेगी समय से पहले चेतावनी

NHAI Safety Alert System: समय के चलते बहुत सी चीजें ऐसे विकास करती हैं जिससे हमारी जिंदगी और भी ज्यादा सुरक्षित और कुशल बन जाती है. इसी के चलते नेशनल हाईवे अर्थॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया है.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 4, 2025 12:51:06 PM IST

NHAI Safety Alert System: NHAI यानि नेशनल हाईवे अर्थॉरिटी ऑफ इंडिया ने का बड़ा कदम उठाया है. इस बड़े कदम से अब आपकी यात्रा और आसान और सुरक्षित होने वाली है.

राजमार्ग पर ट्रैवल करते समय अब यात्रियों को पहले ही पता चल जाएगा कि रास्ते में अगर किसी भी तरह की रुकावट है उसका अलर्ट अब आपके फोल में आ जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा अब और ज्यादा सुरक्षित होने जा रही है. NHAI जल्द ही एक टेलीकॉम-से जुड़ा रियल-टाइम सेफ्टी अलर्ट सिस्टम (Real Times Safety Alert System) शुरू कर रहा है, जो यात्रियों को समय रहते खतरे की जानकारी देगा.

इस सिस्टम के जरिए आपको बहुत सी चीजों का अलर्ट मिलेगा. यात्रियों को अपने मोबाइल पर समय से पहले 

कोहरा (Fog Alert)

अचानक रोड डाइवर्जन (Road Diversion)

सड़क पर जानवर या बाधा (Animals on Road)

दुर्घटना क्षेत्र चेतावनी  (Accident Zone Warning)

रोड रिपेयर ( Road Repair / Blockage)

किसी भी प्रकार का हाईवे खतरा (Warning on Highway)

यह कैसे काम करेगा?

  • यह अलर्ट सिस्टम पूरी तरह टेलीकॉम नेटवर्क पर आधारित होगा और उससे जुड़ा है.
  • अगर आप भी राजमार्ग पर ड्राइवर कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पर प्राथमिकता वाला व्हाट्सएप मैसेज आएगा, 
  • साथ ही एक एसएमएस अलर्ट ( SMS Alert) भेजा जाएगा
  • जरूरत पड़ने पर प्रथमिता कॉल अलर्ट (High Priority Call Alert) भी आएगा
  • यह अलर्ट सीधे उस हाईवे रूट के आधार पर भेजा जाएगा जहा. वाहन चल रहा होगा. जिससे आप सावधान हो सकते हैं और रास्ते के बारे में जान सकें.

लाभ किसे मिलेगा?

इस सर्विस से ड्राइवर, यात्रियों, इंटरस्टेट ट्रक/बस ड्राइवर,इमरजेंसी सेवाएं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. इस फॉस्ट सर्विस से सभी को रियल-टाइम हाईवे इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि दुर्घटनाओं कम हो सके और यात्री जागरूक बने रहें. इससे हमारा देश स्मार्ट, कुशल और सुरक्षित बनेगा. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा जो सूनसान, जंगल में ट्रैवल कर रहे हैं.

Tags: NHAI, NHAI Safety Alert System, Road safety, safety rules
