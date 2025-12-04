Atal Pension: क्या एक बार अटल पेंशन योजना से जुड़ने के बाद वापस मिलता है पैसा? जानें इसके नियम

Atal Pension Yojana: हमारे देश में मौजूदा समय में कई तरह की योजनाओं का संचालन का हो रहा है. सरकार इन योजनाओं के जरिए लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है. अगर आप भी किसी योजना से जुड़े हैं तो आपको भी उस योजना के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त होते होंगे? इसी तरह एक योजना है अटल पेंशन योजना जिससे मौजूदा समय में काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं.

आप भी अगर इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना का प्लान पाना चाहते हैं. हालांकि, ये निवेश योजना है जिसमें पहले आपको निवेश करना होता है और फिर आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का लाभ मिलता है.

क्या आपको मिल सकता है पैसा वापस?

अगर आप भी अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं तो आपको इसमें पेंशन देने का प्रावधान है. ये एक निवेश योजना है जिसमें आपको अपनी उम्र के हिसाब से निवेश करना होता है. जैसे, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप 210 रुपये हर महीने निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपये महीना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. जान लें इस योजना में 18-40 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं और कम से कम 20 साल तक निवेश करना होता है. अब अगर आप योजना से जुड़े हैं, लेकिन किसी कारण योजना से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो नियमों के तहत आप अपना नाम वापस ले सकते हैं.

बैंक या कोई भी आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इस दौरान सिर्फ आपके द्वारा जमा किए गए पैसे ही वापस मिलते हैं. इस पर मिला ब्याज आदि आपको नहीं मिलता.

कैसे ले सकते हैं अटल पेंशन योजना से नाम वापस ?

स्टेप 1

आप अगर अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं और अब नाम हटवाना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं. आपको इसके लिए उस बैंक की ब्रांच में जाना है, जहां से आपने अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन किया था.

आपको जो रसीद मिली थी वो और आपके बैंक खाते की पासबुक लेकर साथ जाएं.

फिर संबंधित अधिकारी से मिलें और उन्हें बताएं कि आप अपना नाम अटल पेंशन योजना से वापस लेना चाहते हैं.

स्टेप 2