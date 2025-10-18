Home > लाइफस्टाइल > Face पर घिस-घिसकर लगा रहे हैं खाने वाली यह चीज, भूलकर भी न करें गलती छिन जाएगी चेहरे की रंगत

Skin Care Tips: कई बार जाने-अनजाने में हम ऐसी चीजें चेहरे पर लगा लेते हैं जो मुसीबत की वजह बन जाती हैं. इन्हीं में से एक कॉफी पाउडर भी है. अगर आप भी कॉफी पाउडर चेहरे पर घिस-घिसकर लगा रहे हैं तो संभल जाएं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 19, 2025 12:08:17 AM IST

Side Effects of Coffee Mask:  चेहरे की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हम अक्सर घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं. दादी-नानी के बताए उपाय या सोशल मीडिया पर वायरल स्किन ट्रेंड्स की तरफ अट्रेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह आसान, सस्ते और नेचुरल लगते हैं. लेकिन, हर घरेलू नुस्खा स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होता है. कई बार हम ऐसी चीजें चेहरे पर घिसना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे स्किन निखर जाएगी, दाग-धब्बे मिट जाएंगे और चेहरा चमकने लगेगा. 

हालांकि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्किन पर उल्टा रिएक्ट कर सकती हैं या उससे चेहरे की नेचुरल नमी खत्म कर देती है. इन्हीं चीजों में से एक कॉफी भी है. आजकल कॉफी के स्क्रब से लेकर फेस पैक खूब देखने को मिल रहे हैं. लेकिन, क्या सच में चेहरे पर कॉफी लगाना सही होता है या नहीं. 

चेहरे पर कॉफी लगाने के क्या हैं नुकसान?

डिहाइड्रेशन

कॉफी पाउडर को कई लोग आजकल फेस स्क्रब या पैक में लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन, यह स्किन को ड्राई कर सकता है और डिहाइड्रेट बना सकता है. यही वजह है कि चेहरे की स्किन पर कॉफी पाउडर लगाने से बचना चाहिए. खासकर उन लोगों को जिनकी स्किन ड्राई है.

पिंपल्स

कॉफी मास्क हर स्किन के लिए नहीं होता है. अगर ड्राई स्किन है तो इसे चेहरे पर लगाने से दाने, पिंपल्स और मुहांसों की समस्या हो सकती है. वहीं, अगर पहले से पिंपल्स हैं तो कॉफी का भूलकर भी इस्तेमाल न करें. क्योंकि, इससे पिंपल्स छिल सकते हैं और परमानेंट चेहरे पर निशान छोड़ सकते हैं.

सेंसिटिव स्किन

जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें तो बिल्कुल भी कॉफी नहीं लगानी चाहिए. क्योंकि, कॉफी के दाने चेहरे की स्किन को छील सकते हैं और रैशेज की वजह बन सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो

कौन लोग लगा सकते हैं कॉफी का मास्क?

कॉफी का मास्क ऐसे तो चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए. लेकिन, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप चेहरे पर 15-20 दिन में एक बार कॉफी का मास्क लगा सकते हैं. हालांकि, इसे लगाने के बाद ज्यादा चेहरे को घिसने से बचें, नहीं तो स्किन छिल सकती है. 

वहीं, अगर आप कॉफी का मास्क लगा रहे हैं तो इसे एलोवेरा जेल या नारियल के तेल के साथ मिक्स करके लगाना सही रहता है. क्योंकि, एलोवेरा और नारियल तेल कॉफी की ड्राइनेस को कम कर देते हैं.  

ये भी पढ़ें: पिंपल्स तो गए… लेकिन ये दाग आपकी खूबसूरती चुराए हुए हैं? जानें 5 चमत्कारी घरेलू उपाय! 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: beauty tipsDIY Beauty TipsHomemade Face Masklifestyle newsskin care tips
