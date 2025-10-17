दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो

Oily Skin Care Tips in Hindi: दिवाली की साफ-सफाई और धूल-मिट्टी में चेहरे की रौनक उड़ जाती है. ऐसे में खुद को निखारने और चमकाने के लिए कुछ महिलाएं पार्लर जाती हैं. वहां महंगे ट्रीटमेंट्स लेती हैं और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगवाती हैं लेकिन, यह कई बार स्किन पर नेगेटिव रिएक्शन कर जाते हैं. अगर आप ब्यूटी पार्लर जाने के झंझट और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहती हैं तो घर बैठे हुए भी अपने चेहरे को चांद-सा चमका सकती हैं.

दिवाली पर कैसे चमकाएं अपना चेहरा?

दिवाली पर आसानी से किस तरह से अपना चेहरा चमका सकते हैं और इसके आसान टिप्स हमें वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर गौतम बाली ने बताया है. उनके मुताबिक, जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम करीब आता है, स्किन को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, जिससे वह पार्टी और स्ट्रेस के बीच भी चमकती रहे.

मेकअप कुछ समय तक ही चमक देता है, लेकिन सच्ची खूबसूरती अंदर से ही आती है. इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक आसान स्किनकेयर रूटीन अपनाना है.

चांद-सा चेहरा चमकाने के लिए अपनाएं 5 स्टेप्स का स्किनकेयर

क्लींजिंग: सबसे पहले चेहरे को हल्के हाथों से साफ करें. इसके लिए सबसे पहले कच्चा दूध लें और उसमें रूई भिगोकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. यह नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है.

एक्सफोलिएशन और टोनिंग करें: डेड स्किन, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स हटाने के लिए स्क्रब और टोनिंग करें. इसके लिए आप बेसन, हल्दी और दही का पेस्ट बनाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

नेचुरल फेस पैक: आप मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और एलोवेरा जेल का पेस्ट बनाकर फेस पैक की तरह लगा सकते हैं. इससे 15-20 मिनट चेहरे पर लगाएं और ठंडे पानी से धो लें.

सीरम: पानी से चेहरा धोने के बाद स्किन को रिपेयर करने के लिए और नमी बनाकर रखने के लिए विटामिन सी या हायल्यूरॉनिक एसिड सीरम चेहरे पर लगाएं.

माइश्चराइजर और सनस्क्रीन: सीरम लगाने के बाद चेहरे पर अपनी स्किन के अनुसार माइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें. यह आपकी स्किन को रिपेयर करने के साथ-साथ डैमेज से बचाने में मदद करते हैं. त्योहारों के सीजन में इन आसान स्टेप्स से आप घर बैठे बिना ज्यादा खर्च के चेहरे को दमकता और चमकता बना सकते हैं.

