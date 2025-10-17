Home > लाइफस्टाइल > दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो

दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो

Skin care tips: दिवाली पर चांद-सा निखार चाहते हैं और ब्यूटी पार्लर में पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो 5 आसान स्किन केयर टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा केमिकल्स की जरूरत भी नहीं होगी.

By: Prachi Tandon | Published: October 17, 2025 9:18:49 PM IST

दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो

Oily Skin Care Tips in Hindi: दिवाली की साफ-सफाई और धूल-मिट्टी में चेहरे की रौनक उड़ जाती है. ऐसे में खुद को निखारने और चमकाने के लिए कुछ महिलाएं पार्लर जाती हैं. वहां महंगे ट्रीटमेंट्स लेती हैं और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगवाती हैं लेकिन, यह कई बार स्किन पर नेगेटिव रिएक्शन कर जाते हैं. अगर आप ब्यूटी पार्लर जाने के झंझट और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहती हैं तो घर बैठे हुए भी अपने चेहरे को चांद-सा चमका सकती हैं. 

दिवाली पर कैसे चमकाएं अपना चेहरा?

दिवाली पर आसानी से किस तरह से अपना चेहरा चमका सकते हैं और इसके आसान टिप्स हमें वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर गौतम बाली ने बताया है. उनके मुताबिक, जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम करीब आता है, स्किन को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, जिससे वह पार्टी और स्ट्रेस के बीच भी चमकती रहे. 

मेकअप कुछ समय तक ही चमक देता है, लेकिन सच्ची खूबसूरती अंदर से ही आती है. इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक आसान स्किनकेयर रूटीन अपनाना है. 

चांद-सा चेहरा चमकाने के लिए अपनाएं 5 स्टेप्स का स्किनकेयर 

दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो

क्लींजिंग: सबसे पहले चेहरे को हल्के हाथों से साफ करें. इसके लिए सबसे पहले कच्चा दूध लें और उसमें रूई भिगोकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. यह नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है. 

ये भी पढ़ें: दिवाली पर फुलझड़ी-सा चमकेगा चेहरा! बस लगा लें यह नेचुरल फेस मास्क

एक्सफोलिएशन और टोनिंग करें: डेड स्किन, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स हटाने के लिए स्क्रब और टोनिंग करें. इसके लिए आप बेसन, हल्दी और दही का पेस्ट बनाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. 

नेचुरल फेस पैक: आप मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और एलोवेरा जेल का पेस्ट बनाकर फेस पैक की तरह लगा सकते हैं. इससे 15-20 मिनट चेहरे पर लगाएं और ठंडे पानी से धो लें. 

सीरम: पानी से चेहरा धोने के बाद स्किन को रिपेयर करने के लिए और नमी बनाकर रखने के लिए विटामिन सी या हायल्यूरॉनिक एसिड सीरम चेहरे पर लगाएं. 

माइश्चराइजर और सनस्क्रीन: सीरम लगाने के बाद चेहरे पर अपनी स्किन के अनुसार माइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें. यह आपकी स्किन को रिपेयर करने के साथ-साथ डैमेज से बचाने में मदद करते हैं. त्योहारों के सीजन में इन आसान स्टेप्स से आप घर बैठे बिना ज्यादा खर्च के चेहरे को दमकता और चमकता बना सकते हैं.   

ये भी पढ़ें: पिंपल्स तो गए… लेकिन ये दाग आपकी खूबसूरती चुराए हुए हैं? जानें 5 चमत्कारी घरेलू उपाय!

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: beauty tipsDIY Beauty Tipsglowing skinHomemade Face Maskskin care tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो
दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो
दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो
दिवाली पर बिना ब्यूटी पार्लर गए चांद-सा चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के 5 स्टेप्स देंगे ग्लो