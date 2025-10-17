Home > लाइफस्टाइल > पिंपल्स तो गए… लेकिन ये दाग आपकी खूबसूरती चुराए हुए हैं? जानें 5 चमत्कारी घरेलू उपाय!

पिंपल्स चले गए, लेकिन दाग-धब्बे परेशान कर रहे हैं? अब आपकी त्वचा को फिर से निखारने का समय है! आसान और असरदार तरीके धीरे-धीरे निशानों को हल्का करेंगे और रंगत में चमक लौटाएंगे फिर से पाएं साफ, दमकती त्वचा

By: Anuradha Kashyap | Published: October 17, 2025 9:27:56 AM IST

Home Remedies For Acne Scars: कभी-कभी चेहरे के पिंपल्स चले जाने के बाद भी उन पर बने दाग और धब्बे परेशान कर देते हैं, ये दाग हमारी खूबसूरती पर असर डालते हैं और कॉन्फिडेंस को भी कम कर सकते हैं लेकिन अच्छे घर के उपायों से इन दाग-धब्बों को कम करना संभव है, सही देखभाल और नियमित घरेलू उपचार से त्वचा का रंग साफ और निखरी हुई नजर आती है यदि आप रोज़मर्रा की आसान चीज़ों का इस्तेमाल करें तो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत भी कम पड़ती है.

एलोवेरा: दाग मिटाने की नेचुरल ताकत

एलोवेरा जेल त्वचा के लिए वरदान की तरह है, यह न सिर्फ दाग-धब्बों को हल्का करता है, बल्कि नई त्वचा बनाने में भी मदद करता है. एलोवेरा जेल को सीधे चेहरे पर लगाएँ और 15-20 मिनट तक छोड़ दें रोज़ाना इस्तेमाल से धीरे-धीरे दाग कम होने लगते हैं. इसके अलावा, यह मुंहासों के निशानों को भी ठीक करने में मदद करता है, 

नींबू का जादू: दागों को हल्का करे

नींबू में मौजूद नेचुरल एसिड दाग-धब्बों को हल्का करने में कारगर होता है, एक बाउल में नींबू का रस निकालकर कॉटन की सहायता से प्रभावित हिस्सों पर लगाएँ. 10 मिनट के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें, हफ्ते में 2-3 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है. हालांकि, यदि आपकी त्वचा सेंसिटिव है, तो नींबू के रस को पानी या गुलाब जल के साथ मिलाकर प्रयोग करें.

हल्दी और दही: पिंपल्स के निशान मिटाने वाला मिश्रण

हल्दी और दही का मिश्रण पिंपल्स के दाग-धब्बों को कम करने के लिए पुराना और असरदार तरीका है, आधा चम्मच हल्दी में 1-2 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे चेहरे पर लगाएँ और 15 मिनट तक छोड़ दें, हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण हैं और दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को साफ और नर्म बनाता है.

शहद: नेचुरल मॉइस्चराइज़र और दाग दूर करने वाला

शहद में एंटीबैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, यह सिर्फ चेहरे को नमी नहीं देता, बल्कि दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद करता है. हर दिन रात को सोने से पहले शहद को प्रभावित हिस्सों पर लगाएँ और हल्के हाथों से मसाज करें, 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। शहद त्वचा की मरम्मत करता है और धीरे-धीरे दागों को कम करता है.

आलू: चेहरे की रंगत सुधारने वाला उपाय

कच्चा आलू भी दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है, आलू को स्लाइस में काटकर सीधे प्रभावित हिस्सों पर रगड़ें। आलू का नेचुरल स्टार्च त्वचा के रंग को निखारता है और दागों को हल्का करता है, इसे रोज़ाना 10 मिनट तक इस्तेमाल करें। आलू की ताजगी त्वचा को ठंडक देती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है.

