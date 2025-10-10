Sex Survey: एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स है सही? चौंका देंगे सर्वे के आंकड़े

How many times having sex is good: भारत में सेक्स पर बात करना इतना आसान नहीं है, इसे अभी भी टैबू की तरह देखा जाता है. जबकि यह शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रखता है. सेक्स पर जब भी बात की जाती है, तो कुछ लोग बेडरूम की कहानी को चारदीवारी में ही रखना पसंद करते हैं, तो कुछ इसे ईगो से जोड़कर बैठ जाते हैं. बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सेक्स या इंटरकोर्स के बारे में जानना और समझना चाहते हैं. अगर आप भी अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं या उसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लें कि कितनी बार सेक्स करना ठीक होता है.

कितनी बार सेक्स करना है सही?

2020 के YouGov सर्वे में सेक्स और सेक्सुअल रिलेशन्स को लेकर कई आंकड़े सामने आए हैं. इन्हीं में से एक यह है कि महज 27 परसेंट लोग ही एक हफ्ते में एक बार सेक्स करते हैं. वहीं, Natsal-3 सर्वे में भी ऐसा सामने आया था कि लंबे रिश्तों में रहने वाले कपल्स एक हफ्ते में एक ही बार सेक्स या इंटरकोर्स करते हैं. शादीशुदा जोड़े एक महीने में 4 से 5 बार इंटीमेट होते हैं, वहीं अविवाहित जोड़े तो महीने में एक ही बार यौन संबंध बना पाते हैं.

सेक्स और सेक्सुअल रिलेशनशिप पर हुए सर्वों के मुताबिक, लगभग 50 परसेंट महिलाएं और दो-तिहाई पुरुष एक हफ्ते में एक से ज्यादा बार सेक्स करना चाहते हैं. वहीं, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स महीने में 2-3 बार से कम होता है तो कपल्स में खटास और असंतोष ज्यादा देखने को मिलता है.

Gen Z और मिलेनियल्स की सेक्स लाइफ है कैसी?

इंडियाना यूनिवर्सिटी के किन्से इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर जेन Z एक महीने में 3-4 बार ही सेक्स करते हैं. वहीं मिलेनियल्स की सेक्स लाइफ थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है. बता दें, इस सर्वे में फील्ड नाम के डेटिंग ऐप के 3,310 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था. इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों की उम्र 18 से 75 साल के बीच थी और वह 71 देशों से थे.

सर्वे में यह भी सामने आया है कि जनरेशन एक्स यानी 1990 से पहले जन्म लेने वाले लोग एक महीने में पांच बार सेक्स करते हैं. इस सर्वे और डेटा से पता लगता है कि आजकल की जनरेशन भले ही हर चीज में माडर्न है लेकिन उनकी सेक्स लाइफ काफी कम एक्टिव है.

