दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…

Sex Life of Indians: भारत में आज भी सेक्स और सेक्सुअल रिलेशनशिप को टैबू माना जाता है. यहां सेक्स लाइफ यानी यौन जीवन पर खुलकर बात करना आज भी बहुत मुश्किल है. लेकिन, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अच्छी सेक्स लाइफ सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, बल्कि मेंटल बैलेंस, कॉन्फिडेंस और रिश्तों की मजबूती से भी जुड़ा होती है. इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा है. इस सर्वे के मुताबिक, 55 परसेंट भारतीय अपनी सेक्स लाइफ से खुश और संतुष्ट नहीं हैं.

55 परसेंट भारतीय नहीं सेक्स लाइफ से satisfy!

My Muse (Personal Wellness Brand) ने कुछ समय पहले एक सर्वे किया था. इस सर्वे का नाम था Laid in India 2025, जिसमें 10 हजार से ज्यादा लोगों की राय ली गई थी.

सर्वे में सामने आया है कि भारतीय लोग लव, डिजायर और कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं. सर्वे में पता लगा कि 87 परसेंट भारतीय शादी के बाद इंटीमेसी के पक्ष में नहीं हैं. वहीं, 62 परसेंट का ऐसा मानना है कि वह रोजमर्रा वाली चीजों से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. रिपोर्ट में यह भी पता लगा कि सेक्सुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए जागरूकता बढ़ रही है. वहीं, सर्वे में शामिल आधे लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या इन्हें अजमाना चाहते हैं.

पुरुष या महिलाएं, किसे नहीं मिल रहा भरपूर सेक्स?

सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 55 परसेंट भारतीय ज्यादा सेक्स करने की इच्छा रखते हैं. इन लोगों में सिंगल्स, कपल्स और शादीशुदा लोग शामिल हैं. यह जो आंकड़े सर्वे से सामने आए हैं, इससे यह साबित होता है कि इंटीमेसी की समस्याओं का हल शादी नहीं है. क्योंकि, सर्वे में शामिल 59 परसेंट शादीशुदा लोगों का मानना है कि वह अपनी सेक्स लाइफ में खुश और संतुष्ट नहीं है. इस सर्वे में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि असंतुष्ट लोगों में 60 परसेंट महिलाएं और 53 परसेंट पुरुष हैं.

बता दें, इस रिपोर्ट में 500 से ज्यादा शहरों और कस्बों को कवर किया गया था. जिसमें टीयर 1 से लेकर टीयर 3 के शहर भी शामिल थे, जिससे शहरी और ग्रामीण सभी की इंटीमेसी पर स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सके.

