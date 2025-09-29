दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…
Home > लाइफस्टाइल > दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…

दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…

Sex Survey in India: एक सर्वे में सामने आया है कि 55 परसेंट भारतीय अपनी सेक्स लाइफ से खुश नहीं हैं और उन्हें हमेशा इसकी कमी महसूस होती है.

By: Prachi Tandon | Published: September 29, 2025 8:28:15 AM IST

दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…

Sex Life of Indians: भारत में आज भी सेक्स और सेक्सुअल रिलेशनशिप को टैबू माना जाता है. यहां सेक्स लाइफ यानी यौन जीवन पर खुलकर बात करना आज भी बहुत मुश्किल है. लेकिन, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अच्छी सेक्स लाइफ सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, बल्कि मेंटल बैलेंस, कॉन्फिडेंस और रिश्तों की मजबूती से भी जुड़ा होती है. इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा है. इस सर्वे के मुताबिक, 55 परसेंट भारतीय अपनी सेक्स लाइफ से खुश और संतुष्ट नहीं हैं. 

55 परसेंट भारतीय नहीं सेक्स लाइफ से satisfy!

My Muse (Personal Wellness Brand) ने कुछ समय पहले एक सर्वे किया था. इस सर्वे का नाम था Laid in India 2025, जिसमें 10 हजार से ज्यादा लोगों की राय ली गई थी.

दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…

सर्वे में सामने आया है कि भारतीय लोग लव, डिजायर और कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं. सर्वे में पता लगा कि 87 परसेंट भारतीय शादी के बाद इंटीमेसी के पक्ष में नहीं हैं. वहीं, 62 परसेंट का ऐसा मानना है कि वह रोजमर्रा वाली चीजों से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. रिपोर्ट में यह भी पता लगा कि सेक्सुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए जागरूकता बढ़ रही है. वहीं, सर्वे में शामिल आधे लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या इन्हें अजमाना चाहते हैं. 

पुरुष या महिलाएं, किसे नहीं मिल रहा भरपूर सेक्स?

सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 55 परसेंट भारतीय ज्यादा सेक्स करने की इच्छा रखते हैं. इन लोगों में सिंगल्स, कपल्स और शादीशुदा लोग शामिल हैं. यह जो आंकड़े सर्वे से सामने आए हैं, इससे यह साबित होता है कि इंटीमेसी की समस्याओं का हल शादी नहीं है. क्योंकि, सर्वे में शामिल 59 परसेंट शादीशुदा लोगों का मानना है कि वह अपनी सेक्स लाइफ में खुश और संतुष्ट नहीं है. इस सर्वे में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि असंतुष्ट लोगों में 60 परसेंट महिलाएं और 53 परसेंट पुरुष हैं. 

बता दें, इस रिपोर्ट में 500 से ज्यादा शहरों और कस्बों को कवर किया गया था. जिसमें टीयर 1 से लेकर टीयर 3 के शहर भी शामिल थे, जिससे शहरी और ग्रामीण सभी की इंटीमेसी पर स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सके.  

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: health newshealth tipsSex and RelationshipsSexual Healthsexual life
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…
दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…
दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…
दिल मांगे More: 55% भारतीय नहीं अपनी सेक्स लाइफ से खुश, उन्हें चाहिए थोड़ा और…