Sex Survey: ज्यादातर भारतीयों को नहीं पता कहां होता है जी-स्पॉट, सेक्सुअल प्लेजर के लिए है खास!

Sex Survey on G-Spot: भारत भले ही विज्ञान के मामले में चांद पर पहुंच गया है और अंतरिक्ष में खोज कर रहा है. लेकिन, आज भी यहां सेक्स पर बात करना एक टैबू माना जाता है. ऐसे में यौन शिक्षा यानी सेक्सुअल एकुकेशन की कमी की वजह से लोगों को अपने शरीर के बारे में सही जानकारी ही नहीं होती है. पुरुषों के सेक्सुअल प्लेजर पर फिर भी पिछले कुछ सालों में बातें होने लगी हैं, लेकिन आज भी महिलाओं के यौन सुख पर बात करना मुश्किल ही है. यही वजह है कि ज्यादातर भारतीयों को सेक्सुअल प्लेजर से जुड़ी जरूरी चीज जी-स्पॉट के बारे में पता ही नहीं है.

ज्यादातर को नहीं पता क्या है जी-स्पॉट?

इंडिया टुडे मैग्जीन के एक पुराने सर्वे में सामने आया था कि भारत की ज्यादातर आबादी फीमेल पार्टनर के जी-स्पॉट से अंजान है. सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 53 परसेंट पुरुषों को पता था कि उनकी पार्टनर का जी-स्पॉट कहां है. इसके अलावा बाकी लोग इससे पूरी तरह से अंजान थे.

क्या और कहां होता है जी-स्पॉट?

कई रिसर्च में ऐसा माना गया है कि जी स्पॉट यानी Grafenberg Spot को वजाइनल आर्गेज्म का एक जरिया माना गया है. कहा जाता है कि अगर पार्टनर यौन संबंध बनाने के दौरान जी-स्पॉट ढूंढ लेता है तो इससे महिलाएं आसानी से ऑर्गेज्म तक पहुंच पाती है. हालांकि, कई लोग इसे काल्पनिक भी मानते हैं. लेकिन, विज्ञान की नजर में यह काल्पनिक नहीं है. द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, जी-स्पॉट महिलाओं को आर्गेज्म तक पहुंचने में मदद करता है.

कहां होता है जी-स्पॉट?

वजाइना के ऊपरी वॉल के पीछे के हिस्से को जी-स्पॉट कहा जाता है. जब इसे उत्तेजित किया जाता है तो इसका साइज बड़ा हो जाता है और ऑर्गेज्म में आसानी होती है. हालांकि, ज्यादातर लोगों के लिए जी-स्पॉट ढूंढना मुश्किल हो जाता है और उन्हें यौन संबंध में आर्गेज्म तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है.

महिलाओं को भी नहीं पता कहां होता है जी-स्पॉट?

कमाल की बात यह है कि महिलाओं को खुद नहीं पता होता है कि उनका जी-स्पॉट कहां है. कई महिलाएं तो आज भी नहीं जानती हैं कि शरीर में कोई ऐसा हिस्सा भी होता है जो उन्हें आर्गेज्म दिलाने में मदद कर सकता है. ऐसे में यौन संबंध में जी-स्पॉट की क्या भूमिका है और कैसे इसे उत्तेजित किया जाता है, इसकी जानकारी होना तो दूर की बात है.

