Sex Survey: मर्दों से ज्यादा महिलाओं के सेक्स पार्टनर, सर्वे के आंकड़े देंगे चौंका!

एक सर्वे में सामने आया है कि शादी के बाद मर्दों के मुकाबले महिलाओं के ज्यादा सेक्स पार्टनर होते हैं. इतना ही नहीं, सर्वे के मुताबिक, शहरों के मुकाबले गांवों में यह ज्यादा होता है.

By: Team InKhabar | Published: October 23, 2025 12:24:31 AM IST

Sex Survey of India: सेक्स और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पर आज भी भारत में बहुत सोच-समझकर बात की जाती है. क्योंकि, इसे अभी भी टैबू समझा जाता है, जहां एक तरफ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दूसरी धरती की तलाश कर रहे हैं. वहीं, भारत में अभी भी सेक्स पर बात करने में ज्यादातर लोग हिचकते हैं. ऐसे में जागरुकता के लिए कई सर्वे इसपर होते रहते हैं. कुछ समय पहले NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने भी एक सर्वे किया था, जिसमें पता लगा था कि भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के ज्यादा सेक्स पार्टनर्स होते हैं. 

मर्दों से ज्यादा होते हैं महिलाओं के सेक्स पार्टनर!

NFHS ने साल 2019-2020 में एक सर्वे किया था, जिसमें 1.1 लाख महिलाओं और 1 लाख पुरुषों को शामिल किया गया था. यह सर्वे 707 जिलों में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के एक बड़े हिस्से ने माना था कि उन्होंने सर्वे से पहले के 12 महीनों में 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स यानी यौन संबंध बनाए हैं. इन महिलाओं में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली वह महिलाएं थीं जो अविवाहित थीं, तलाकशुदा या विधवा थीं. 

किन राज्यों में महिलाओं के ज्यादा सेक्स पार्टनर?

सर्वे के मुताबिक, भारत के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले ज्यादा सेक्स पार्टनर रहे हैं. इन राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, असम, केरल, लक्षद्वीप, पुडुजचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं. 

सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में औरतों के औसतन 3.1 सेक्स पार्टनर थे. वहीं, राजस्थान में पुरुषों की औसतन 1.8 सेक्स पार्टनर थीं. 

 क्या है NFHS (National Family Health Survey)?

NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की मदद से सरकार यह पता लगाती है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और उससे जुड़ी योजनाएं किस तरह से काम कर रही हैं. बता दें, NFHS इस तरह के सर्वे से पता लगाती है कि सेक्स यानी यौन संबंध बनाने के दौरान कंडोम का इस्तेमाल होता है या नहीं. क्योंकि, इन तरह के मामलों में ज्यादातर कंडोम का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से एचआईवी एड्स का खतरा बढ़ जाता है. 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Health Surveylifestyle newsSex and Relationshipssex surveySexual Problems
