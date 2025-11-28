Parenting Tips: बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ये पेरेंटिंग टिप्स आएंगी बहुत काम

93
Parenting Tips: बदलते समय के साथ ही पेरेंटिंग का तरीका बदलने लगा है. बच्चों की परवरिश एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे सही तरह से पूरा करना बेहद जरूरी है. बच्चे की सही परविश बहुत जरूरी है. वही इन्हें समाज में अच्छा या बुरा इंसान बनाती है. पेरेंटिंग एक टास्क है जिसके ऊपर आपके बच्चे का पूरा भविष्य निर्भर होता है.
इन बातों का पेरेंट्स रखें ध्यान
- बच्चे के साथ बिना किस डिस्ट्रैक्शन के कम से कम 20 मिनट या उससे ज्यादा देर समय बिताएं.
- बेडटाइम पर नियमित रूप से समय पर जाएं. इससे बच्चे के दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है.
- नींद पूरी करने से कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं, मेंटल हेल्थ ईशू, मूड डिसऑर्डर ठीक होते हैं.
- बात कम करें और मॉडल अधिक करें. बच्चे को अगर कोई बात सीखाना चाहते हैं तो उसे कॉपी करें.
- बच्चे को हर काम की जिम्मेदारी दें ताकि वो बचपन से जिम्मेदारी लेना सीखें.
- बच्चों को थैंकफुल होना सिखाएं. बच्चे की सारी इच्छा पूरी न करें. जिद करने पर उसकी बात को न मानें और उसे समझाएं.