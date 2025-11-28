Home > लाइफस्टाइल > Mental Health: अगर आपको भी रहता है स्ट्रेस, तो सोने से पहले ट्राई करें ये योगासन

Mental Health: अगर आपको भी रहता है स्ट्रेस, तो सोने से पहले ट्राई करें ये योगासन

Stress Free: आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ज्यादातर लोग स्ट्रेस की समस्या से जूझ रहे हैं. करियर से लेकर फैमिली का हर तरह का स्ट्रेस लोगों को परेशान करके रख देता है. धीरे-धीरे करके ये स्ट्रेस कब एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेता है आपको पता भी नहीं चलता है. तो समय रहते ही आपको इसे ठीक करने के लिए रात में सोने से पहले कुछ योगासन को ट्राई करना चाहिए जो स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: November 28, 2025 11:48:21 AM IST

stress
stress


Stress: अगर आप भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो इसे कम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रोजाना योगासन करने का जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है और सेहत भी दुरूस्त रहती है तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-से योगासन हैं जिन्हें करने से स्ट्रेस की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.

स्ट्रेस कम करने के लिए रात में सोने से पहले करें ये योगासन

बालासन से दूर होता है स्ट्रेस

बालासन या चाइल्ड पोस एक बहुत ही आरामदायक आसन है जिसे आपको रोजाना रात को सोने से पहले करना चाहिए. ये स्टेस और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं को कम करने में हेल्प करता है. इसे करने के लिए आप घुटने के बल बैठ जाएं और आगे की ओर झुककर माथे को जमीन से छुएं. हाथों को सामने फैलाकर शरीर के पास रखें. डीप ब्रिदिंग करें और इस पोजिशन पर 2 मिनट के लिए होल्ड करें. ये कमर दर्द, मानसिक तनाव जैसी समस्या से राहत दिलाने में हेल्प करता है.

शवासन से मिलेगी मानसिक शांति

शवासन एक सबसे अच्छा आसन है जिससे न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी दुरूस्त रखता है. इसे करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, हाथ और पैर खोलकर रखें और आंखें बंद करके गहरी सांस लें. इस आसन को करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका दिमाग शांत रहेगा.

क्या आप जानते हैं Touch Wood का मतलब, क्यों हर बात पर लोग इस शब्द का करते हैं यूज?

शशांक आसन दिलाएगा स्ट्रेस से राहत

शशांक का मतलब होता है खरगोश तो इस आसन को करते वक्त व्यक्ति को खरगोश की तरह ही बैठना होता है. इसे करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठा लें. कंधों को कानों से सटा लें. फिर सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को आगे की और फैलाएं और सांस बाहर निकालते हुए हथेलियों को ज़मीन पर टिका दें. कुछ समय तक इसी अवस्था में रहें.

विपरीत करनी आसन से मिलेगी तनाव में राहत 

ये आसन आप रात में सोने से पहले करें. इसे करने से आपको नींद अच्छी आएगी. इसे करने के लिए दीवार के पास पीठ के बल लेट जाएं फिर पैरों को दीवार की तरफ सीधा उठाएं. हाथों को शरीर के पास रखें. फिर 5 से 10 मिनट के लिए इस आसन को करें. इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है.

डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा

Tags: Mental HealthYoga
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
Mental Health: अगर आपको भी रहता है स्ट्रेस, तो सोने से पहले ट्राई करें ये योगासन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mental Health: अगर आपको भी रहता है स्ट्रेस, तो सोने से पहले ट्राई करें ये योगासन
Mental Health: अगर आपको भी रहता है स्ट्रेस, तो सोने से पहले ट्राई करें ये योगासन
Mental Health: अगर आपको भी रहता है स्ट्रेस, तो सोने से पहले ट्राई करें ये योगासन
Mental Health: अगर आपको भी रहता है स्ट्रेस, तो सोने से पहले ट्राई करें ये योगासन