Home > IK News > डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा

डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा

By: | Published: November 27, 2025 8:06:47 PM IST

डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा


नई दिल्ली, नवंबर 27: डॉ. अभिषेक वर्मा, अरबपति उद्योगपति एवं मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक, शिवसेना (NDA), को सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार तथा जनकल्याण आधारित सामाजिक कार्यों के क्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का मार्गदर्शन एवं शुभाशीष प्राप्त हुआ।

इसी आध्यात्मिक क्रम में 26 नवंबर 2025 को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का डॉ. वर्मा के निवास पर पावन आगमन हुआ। इस अवसर पर सनातन धर्म, सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की भूमिका तथा समाज-कल्याण के व्यावहारिक मार्गों पर सार्थक चर्चा हुई, जिसमें सामुदायिक सेवा, वंचित वर्गों के समर्थन तथा युवा पीढ़ी में नैतिक-सांस्कृतिक आधार को सुदृढ़ करने जैसे विषय प्रमुख रहे।

स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज ने वर्मा परिवार को स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया तथा विशेष रूप से श्रीमती अंका वर्मा एवं युवराज आदितेश्वर वर्मा को शुभाशीष दिया। यह मुलाकात आध्यात्मिक ऊर्जा, मार्गदर्शन और धर्म व सेवा के संकल्प की पुनः पुष्टि का अवसर बनी।

इस अवसर पर डॉ. अभिषेक वर्मा ने कहा कि संतों एवं आध्यात्मिक संस्थाओं का मार्गदर्शन सार्वजनिक जीवन में शक्ति और स्पष्टता प्रदान करता है, और वे सनातन मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा प्रभावी जनकल्याण पहलों के लिए अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगे।

<p>The post डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा first appeared on PNN Digital.</p>

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Tags: press-release-pnn
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा
डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा
डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा
डॉ. अभिषेक वर्मा को स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का आशीर्वाद और धर्म-जनकल्याण चर्चा