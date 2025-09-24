हनीमून से पहले ये बातें जरूर जान लें,वरना जीवनभर रह जाएगी खट्टी यादें

54
Honeymoon Tips: हनीमून शब्द ने ही आजकल पुरुषों में एक गहरा डर पैदा कर दिया है. लोग डरते हैं कि कहीं सोनम और रघुवंशी जैसा कुछ उनके साथ भी न हो जाए. हालांकि, अगर आप हनीमून पर जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. वरना आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए बताते हैं.
इन बातों का ध्यान रखें
- हनीमून पर जाने से पहले, किसी ऐसे पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन का चुनाव करें जहां घूमने का सबसे अच्छा समय हो. बारिश के मौसम में जाने से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं. भूस्खलन, बाढ़ और भारी बारिश आम हो सकती है.
- हनीमून पर जाने से पहले, अपने साथी की पसंद पर जरूर विचार करें. अगर आपके साथी को समुद्र तट पसंद हैं, तो आपको साथ में कोई जगह चुननी चाहिए. ऐसी जगह जाएं जो आपकी पसंदीदा हो.
- वहां पहुंचकर अपने फोन पर रील न देखें. साथ में समय बिताएं. पहुंचते ही फोटो अपलोड न करें. अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं, तो उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं.
- जाने से पहले होटल के बारे में जानकारी ले लें. हर चीज के बारे में पूछताछ करें. होटल के कमरे में घुसने के बाद भी, हर चीज की अच्छी तरह जांच कर लें, क्योंकि कई जगह कैमरे लगे होते हैं, जो आप पर नजर रख रहे होंगे.
- अपने एक्स के बारे में बात न करें; अपनी शादी के बारे में बात करें और एक-दूसरे को अच्छी तरह समझें, क्योंकि नए रिश्ते में पता नहीं कब कुछ गड़बड़ हो जाए.
- समय-समय पर अपने परिवार से बात करें ताकि उन्हें पता रहे कि आप कहां हैं और आप ठीक हैं या नहीं. आप चाहें तो अपनी लोकेशन अपने परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं.
