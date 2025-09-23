जानें क्या है सेक्सुएलिटी और सेक्शुअल ओरिएंटेशन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमियां? और वो बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए

Sexuality: आज के समय में भले ही होमो और लेस्बियन शब्द आम बातचीत का हिस्सा बन गए हों, फिर भी समाज का बड़ा हिस्सा सोच को सिर्फ “स्ट्रेट या विपरीत लिंग” तक ही सीमित मानता है. यही वजह है कि बाकी तरह-तरह के सेक्शुअल ओरिएंटेशन को लोग या तो जानते ही नहीं, या फिर नकारात्मक नजरिए से देखते हैं. जबकि हकीकत ये है कि कामुकता (Sexuality) सिर्फ कुछ शब्दों तक सीमित नहीं है. साइंस और रिसर्च बताती है कि इसके 10 से भी ज्यादा अलग-अलग प्रकार मौजूद हैं, और ये इंसान की पर्सनैलिटी का स्वाभाविक हिस्सा होते हैं. खासकर किशोरावस्था (Teenage) में जब बदलाव आते हैं, तो इन बातों को जानना जरूरी हो जाता है. असल में, यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) का मतलब है वो भावनात्मक, रोमांटिक या शारीरिक भावना, जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए महसूस करता है.

आइए जानते हैं Sexual Orientation के अलग-अलग प्रकार, जिनके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए

विषमलैंगिक (Heterosexual)

ये सबसे common ओरिएंटेशन है. इसमें इंसान विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है. जैसे पुरुष ,महिला की ओर या महिला , पुरुष की ओर समाज में इसे “नॉर्मल” माना जाता है और इस पर सवाल कम उठते हैं.

समलैंगिक (Homosexual)

इस ओरिएंटेशन वाले लोग अपने ही लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं. जैसे पुरुष , पुरुष (Gay) व महिला , महिला (Lesbian)

उभयलिंगी (Bisexual)

ये लोग दोनों लिंगों (पुरुष और महिला) के प्रति आकर्षित होते हैं.

अलैंगिक (Asexual)

अलैंगिक लोग सेक्स में रुचि नहीं रखते. वे लोगों से प्यार और लगाव तो महसूस करते हैं, लेकिन शारीरिक आकर्षण नहीं होता.

पैनसेक्सुअल (Pansexual)

ये लोग किसी भी लिंग तक सीमित नहीं होते. इन्हें इंसानियत और व्यक्तित्व आकर्षित करता है, चाहे सामने वाला पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर.