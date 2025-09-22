शादीशुदा जिंदगी लाइफ को प्रभावित कर रही हैं ये कुछ आदतें? जानें कैसे सुधार कर सकते हैं अपनी सेक्स टाइमिंग
Sexual Performance Tips: अक्सर पुरुष बिना जाने ही कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं, जो उनकी सेक्स टाइमिंग को घटा देती हैं और यौन जीवन में तनाव या असंतोष पैदा कर सकती हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 22, 2025 3:19:09 PM IST

Sexual Performance Tips: बहुत से पुरुष बिना यह जाने कि वे क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी आदतें और गलतियां करते हैं जो उनकी सेक्स टाइमिंग को प्रभावित करती हैं. ये छोटी-छोटी आदतें समय के साथ यौन जीवन में असंतोष और तनाव का कारण बन सकती हैं.आपकी सेक्स परफॉर्मेंस को कम कर सकती हैं. हम आपको बताएंगें कुछ गलतियों और बदलावों को जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेक्स टाइमिंग सुधार सकें और अपने यौन जीवन को अधिक संतोषजनक और मजेदार बना सकें.

तनाव और चिंता

जब पुरुष लंबे समय तक तनाव या चिंता में रहते हैं, तो दिमाग और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है. इससे नर्वस सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है और नतीजा होता है , जल्दी डिस्चार्ज यानी प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन.

समाधान

रोजाना 10–15 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें.

जरूरत पड़े तो थेरेपी या काउंसलिंग लें.

शराब, कैफीन और धूम्रपान से दूरी बनाएं, क्योंकि ये तनाव को और बढ़ाते हैं.

ज्यादा पोर्न देखना

लंबे समय तक पोर्न देखने से दिमाग अवास्तविक उत्तेजना का आदी हो जाता है. रियल लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे में उत्तेजना बहुत तेजी से आती है और डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है.

समाधान

धीरे-धीरे पोर्न की आदत कम करें और डिजिटल डिटॉक्स अपनाएँ.

असली इंटीमेसी पर फोकस करें – बातचीत, स्पर्श और इमोशनल कनेक्शन पर ध्यान दें.

गलत खानपान

जंक फूड, शुगर और तैलीय खाना टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिरा देता है और हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है. यही वजह है कि कई पुरुषों की सेक्स टाइमिंग कम हो जाती है.

समाधान

डाइट में हरी सब्जियाँ, ताजे फल, ड्राय फ्रूट्स और साबुत अनाज शामिल करें.

लहसुन, अदरक, शहद और शिलाजीत जैसे नेचुरल सप्लीमेंट्स फायदेमंद हैं.

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और शराब-सिगरेट से दूरी बनाएँ.

अत्यधिक हस्तमैथुन

बार-बार और कंट्रोल के बिना हस्तमैथुन करने से पेनिस की संवेदनशीलता कम होती है और सेक्स के दौरान जल्दी उत्तेजना आती है.

समाधान

हफ्ते में 2–3 बार से ज्यादा हस्तमैथुन न करें.

ध्यान भटकाने के लिए किसी हॉबी, खेल या योग में समय लगाएं.

अश्वगंधा, कौंच बीज और शिलाजीत जैसे आयुर्वेदिक उपाय मददगार हो सकते हैं.

व्यायाम की कमी

शरीर में ब्लड फ्लो सही न हो तो इरेक्शन कमजोर पड़ सकता है और जल्दी डिस्चार्ज की समस्या बढ़ जाती है.

समाधान

हफ्ते में कम से कम 5 दिन, रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें.

योगासन जैसे भुजंगासन और अश्विनी मुद्रा खासतौर पर लाभदायक हैं.

रोज़ सुबह धूप में वॉक करें, जिससे विटामिन D और टेस्टोस्टेरोन दोनों बढ़ते हैं.

गलत धारणाएं

कई पुरुष सोचते हैं कि अगर सेक्स 10–15 मिनट तक नहीं चला तो वे फेल हो गए. ये सोच तनाव और प्रदर्शन की समस्या को और बढ़ा देती है.

समाधान

सही यौन शिक्षा लें और तथ्य जानें.

पार्टनर से खुलकर बात करें और इमोशनल कनेक्शन पर ध्यान दें.

याद रखें – सेक्स सिर्फ टाइमिंग नहीं बल्कि फोरप्ले और भावनात्मक जुड़ाव भी है.

हार्मोनल असंतुलन

कम टेस्टोस्टेरोन लेवल से इच्छा घट जाती है, इरेक्शन कमजोर होता है और टाइमिंग भी कम हो जाती है.

समाधान

हर साल हार्मोन टेस्ट करवाएं (टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉइड).

कमी पाए जाने पर डॉक्टर से सही इलाज लें.

अश्वगंधा, सफेद मूसली और शतावरी जैसे हर्बल टॉनिक भी फायदेमंद हो सकते हैं.

