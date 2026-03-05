क्या एक्सपायर होता है परफ्यूम, जानें कितने समय तक कर सकते हैं इसका इस्तेमाल; फ्रेगरेंस एक्सपर्ट ने दी जानकारी

Does perfume expire: आजकल हर किसी के पास परफ्यूम तो होता ही है, लोग सिग्नेचर फ्रेगरेंस का कलेक्शन अपने पास ‘परफ्यूम वॉर्डरोब’ में रखना खूब पसंद करते हैं और इसकी आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करते हैं. आप अपनी पसंदीदा परफ्यूम को जितना लंबा हो सके, उतना लंबा चलाने की कोशिश करते हैं. कई बार कुछ खास फ्रेगरेंस लोग खास मौके के लिए संभाल कर रख देते हैं और उन्हें कभी-कभी ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि , सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह परफ्यूम की भी एक शेल्फ लाइफ होती है. किसी पुरानी फ्रेगरेंस को स्प्रे करने में भी रिस्क फैक्टर होता है.

फ्रेगरेंस एक्सपर्ट ने दी जानकारी

UK-बेस्ड फ्रेगरेंस डिस्ट्रीब्यूटर केनेथ ग्रीन के फ्रेगरेंस एक्सपर्ट और हेड ऑफ़ ट्रेनिंग एलेक्स गोडार्ड के मुताबिक, सेंट के फैलने के लिए ज़रूरी है. यह हमें अपनी खुशबू स्प्रे करने, पहनने और सूंघने के लिए होती है. लेकिन यह सिर्फ एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है’. ज़्यादा अल्कोहल वाले परफ्यूम सेंट मॉलिक्यूल्स को ऑक्सिडाइज़ होने से बचाते हैं, लेकिन बिना खुली खुशबू दशकों तक चल सकती है. एलेक्स के अनुसार, कंपनियां इसका टेस्ट नहीं करती हैं, इसलिए वे इस बात की गारंटी देंगी कि इसे खोलने के बाद आप कितने समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक छोटा सा सिंबल देखें एक खुले बर्तन जैसा दिखता है, जिस पर एक नंबर और M अक्षर होता है; यह बताता है कि इसे स्किन पर कितने महीनों तक इस्तेमाल करना सेफ है. आमतौर पर यह 36 महीने होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि परफ्यूम खाने की चीज़ों की तरह एक्सपायर नहीं होता है, अगर सही तरीके से रखा जाए तो.

कैसे बता सकते हैं कि परफ्यूम एक्सपायर हो गई है?

एलेक्स ने बताया कि यह उस रॉ मटीरियल पर निर्भर करता है जिसका इस्तेमाल खुशबू बनाने के लिए किया जाता है. अगर लिक्विड का रंग बदल जाता है तो इसका मतलब है कि वह खराब हो गया है, लेकिन एलेक्स के मुताबिक ‘रंग बदल सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह खराब है. खुशबू बदल सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह और खराब हो गई है, क्योंकि रॉ मटीरियल समय के साथ बदल सकते हैं, जैसे अच्छी तरह से पुरानी वाइन.’

Holi colours: होली के रंग ने फीकी कर दी सोफे की चमक? इन घरेलू तरीकों से मिनटों में हटाएं जिद्दी दाग

क्या परफ्यूम टॉक्सिक हो सकता है?

एलर्जिक रिएक्शन की रिपोर्ट के साथ, एलेक्स ने बताया कि कोई रिस्क न लें. स्किनकेयर और कॉस्मेटिक्स की तरह, अगर आप इसे लगाना जारी रखते हैं, तो रिस्क हो सकता है.

कैसे संभाल कर रख सकते हैं परफ्यूम?

रोशनी से दूर रखें: रोशनी फ़ॉर्मूला के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी और इसे जल्दी पुराना कर देगी.

रोशनी फ़ॉर्मूला के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी और इसे जल्दी पुराना कर देगी. इसे गर्मी से दूर रखें : खुशबू के नैचुरल दुश्मन रोशनी, गर्मी और नमी हैं

खुशबू के नैचुरल दुश्मन रोशनी, गर्मी और नमी हैं ओरिजिनल पैकेजिंग रखें: एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन से बचने के लिए इसे ओरिजिनल बोतल में ही रखें.

एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन से बचने के लिए इसे ओरिजिनल बोतल में ही रखें. आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करें: परफ्यूम की बोतल पूरी खत्म होने तक इसका इस्तेमाल करें.

फ्रिज में क्या रखें कहां? गलत शेल्फ से बढ़ता है फूड वेस्टेज! जानें क्या है सही तरीका