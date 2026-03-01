फ्रिज में क्या रखें कहां? गलत शेल्फ से बढ़ता है फूड वेस्टेज! जानें क्या है सही तरीका

Refrigerator Storage Guide: फ्रिज सिर्फ ठंडा रखने की मशीन नहीं, बल्कि फूड सेफ्टी और ताजगी बनाए रखने का अहम साधन है. अगर सामान सही शेल्फ पर न रखा जाए तो खाना जल्दी खराब हो सकता है, बैक्टीरिया पनप सकते हैं और फूड वेस्टेज बढ़ सकता है. आइए समझते हैं कि किस शेल्फ पर क्या रखना चाहिए और क्यों.

टॉप शेल्फ: रेडी-टू-ईट और बचा हुआ खाना

फ्रिज का ऊपरी हिस्सा सबसे ज्यादा स्थिर तापमान वाला होता है. यहां पका हुआ खाना, बची हुई सब्जी, दाल, डेयरी प्रोडक्ट्स (जैसे दही, पनीर) और रेडी-टू-ईट आइटम रखें. इन चीजों को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना जरूरी है ताकि नमी और बैक्टीरिया से बचाव हो सके.

मिडिल शेल्फ: डेयरी और अंडे

मिडिल शेल्फ का तापमान भी संतुलित रहता है. यहां दूध, मक्खन, चीज़ और अंडे रखें. कई लोग अंडों को दरवाजे में रखते हैं, लेकिन बार-बार खुलने से वहां तापमान बदलता रहता है, जिससे अंडे जल्दी खराब हो सकते हैं.

बॉटम शेल्फ: कच्चा मांस और मछली

फ्रिज का सबसे ठंडा हिस्सा नीचे की शेल्फ होती है. यहां कच्चा मांस, चिकन और मछली रखें. इन्हें हमेशा बंद डिब्बे या ट्रे में रखें ताकि उनका रस अन्य खाद्य पदार्थों पर न गिरे. यह क्रॉस-कंटैमिनेशन रोकने के लिए बेहद जरूरी है.

क्रिस्पर ड्रॉअर: फल और सब्जियां

फ्रिज के नीचे बने ड्रॉअर खासतौर पर फल और सब्जियों के लिए होते हैं. इन्हें अलग-अलग ड्रॉअर में रखें, क्योंकि कुछ फल (जैसे सेब, केला) एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जिससे सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों को पेपर टॉवल में लपेटकर रखें.

फ्रिज का दरवाजा: सॉस और पेय पदार्थ

दरवाजे का हिस्सा सबसे गर्म होता है, इसलिए यहां सॉस, जैम, अचार और कोल्ड ड्रिंक्स रखें. दूध या अंडे यहां न रखें.

सही प्लेसमेंट क्यों है जरूरी?

फ्रिज में अलग-अलग हिस्सों का तापमान अलग होता है. गलत जगह पर रखा खाना जल्दी खराब हो सकता है या बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं. सही स्टोरेज न सिर्फ ताजगी बनाए रखता है, बल्कि फूड पॉइजनिंग का खतरा भी कम करता है और वेस्टेज घटाता है.

आम गलतियां जो खाना जल्दी खराब करती हैं

* गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखना

* फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देना

* सामान को खुला छोड़ देना

* एक्सपायरी डेट पर ध्यान न देना

* नियमित सफाई न करना

सही स्टोरेज आदतें अपनाकर आप अपने खाने को ज्यादा दिनों तक ताजा रख सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और परिवार की सेहत भी सुरक्षित रख सकते हैं.