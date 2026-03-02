Holi colours: होली के रंग ने फीकी कर दी सोफे की चमक? इन घरेलू तरीकों से मिनटों में हटाएं जिद्दी दाग

Holi colours: होली का त्योहार रंगों, उमंग और खुशियों का प्रतीक है. लेकिन रंगों की इस मस्ती के बीच घर की साफ-सफाई और खासकर महंगे फर्नीचर की देखभाल भी जरूरी हो जाती है. अक्सर खेल-खेल में सोफे या काउच पर रंग लग जाता है और बाद में वही दाग चिंता की वजह बन जाता है. प्लास्टिक, लेदर या कपड़े के सोफे पर लगा हल्का सा रंग भी लंबे समय तक दिखाई देता है और घर की सजावट को खराब कर सकता है.

सही तरीका अपनाएं, घबराएं नहीं

अगर आपके सोफे पर रंग लग गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपायों और सही तरीके से सफाई करने पर दाग को बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है. ध्यान रखें कि जितनी जल्दी आप दाग पर काम करेंगे, उसे हटाना उतना ही आसान होगा. ज्यादा रगड़ने से सतह खराब हो सकती है, इसलिए हमेशा हल्के हाथ से सफाई करें.

ऐसे छुड़ाएं सोफे के दाग

सबसे आसान तरीका है गुनगुने पानी में थोड़ा सा माइल्ड साबुन मिलाना. एक साफ और मुलायम कपड़ा इस घोल में डुबोकर दाग वाली जगह को धीरे-धीरे पोंछें. यह तरीका कपड़े और लेदर दोनों तरह के सोफे पर काम करता है. ध्यान रखें कि दाग पर तुरंत सफाई शुरू करें और तेज रगड़ने से बचें, वरना सतह पर निशान पड़ सकते हैं.

सिरका और पानी का मिश्रण

सफेद सिरका रंग के दाग हटाने में काफी मददगार होता है. इसके लिए सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं. इस मिश्रण को दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से लगाएं और साफ कपड़े से पोंछ दें. यह तरीका खासकर कपड़े और हल्के लेदर वाले सोफे के लिए सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है. सिरका रंग को धीरे-धीरे हल्का कर देता है और दाग कम दिखाई देने लगता है.

बेकिंग सोडा का असरदार पेस्ट

बेकिंग सोडा घर में आसानी से उपलब्ध होता है और जिद्दी दागों पर भी असर दिखाता है. थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उसमें पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को दाग पर 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद गीले कपड़े से हल्के हाथ से साफ कर लें. यह तरीका न केवल दाग हटाने में मदद करता है, बल्कि बदबू भी दूर करता है.

लेदर सोफे के लिए खास क्लीनर

अगर आपका सोफा लेदर का है तो बाजार में मिलने वाले खास लेदर क्रीम क्लीनर का इस्तेमाल करें. ये क्लीनर रंग हटाने के साथ-साथ लेदर की चमक और मुलायमपन भी बनाए रखते हैं. किसी भी नए उत्पाद को इस्तेमाल करने से पहले सोफे के छोटे और छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट जरूर करें, ताकि कोई नुकसान न हो.