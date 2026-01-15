भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला

India’s most expensive divorce: ज़ोहो, एक ऐसी कंपनी जो Amazon, Netflix, Zerodha, Suzuki और Mahindra जैसी बड़ी कंपनियों को सर्विस देती है, हाल ही में अपने वैल्यूएशन (1.04 लाख करोड़ रुपये) को लेकर खबरों में थी. हालांकि यह कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉल्यूशन देने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके क्लाइंट लिस्ट में कई बड़ी कॉर्पोरेशन शामिल हैं. हालांकि, आजकल कंपनी के फाउंडर और CEO, श्रीधर वेम्बु, अपनी पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन के साथ चल रहे तलाक के मामले को लेकर खबरों में हैं. वह इसलिए भी सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्हें तलाक के सेटलमेंट के हिस्से के तौर पर अपनी पत्नी को 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा देने पड़ सकते हैं. अमेरिका की कैलिफ़ोर्निया कोर्ट ने उन्हें इस मामले में $1.7 बिलियन का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 15,345 करोड़ रुपये है, जो इसे भारत का सबसे महंगा तलाक बना सकता है. यह ध्यान देने वाली बात है कि यह कोर्ट का आदेश एक साल पुराना है, लेकिन इसे हाल ही में पब्लिक किया गया है.

उनके रिश्ते में दरार कैसे शुरू हुई?

श्रीधर वेम्बु की पत्नी, प्रमिला श्रीनिवासन, अमेरिका में एक एकेडमिक और बिज़नेसमैन हैं. वेम्बु ने IIT-मद्रास से पढ़ाई की और फिर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने 1989 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की. उन्होंने 1993 में प्रमिला श्रीनिवासन से शादी की. 1996 में उन्होंने AdventNet शुरू किया, जो बाद में Zoho बन गया। वेम्बु और प्रमिला दोनों लगभग 30 सालों तक कैलिफ़ोर्निया में रहे. उनका एक 26 साल का बेटा है.

कहा जाता है कि उनके रिश्ते में तनाव तब शुरू हुआ जब वेम्बु भारत लौटे. 2019 में वेम्बु भारत लौटे और तमिलनाडु में अपने पैतृक गाँव मथलमपराई से कंपनी चलाने लगे. भारत लौटने के दो साल बाद, 2021 में, उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी.

उनकी पत्नी, प्रमिला ने वेम्बु पर क्या आरोप लगाए हैं?

प्रमिला ने कोर्ट में दावा किया है कि वेम्बु ने उन्हें और उनके बेटे को छोड़ दिया. वह यह भी आरोप लगाती हैं कि वेम्बु ने Zoho के शेयर और कंपनी की प्रॉपर्टी मुश्किल ट्रांजैक्शन के ज़रिए भारत ट्रांसफर कर दी. प्रमिला का दावा है कि यह सब उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया.

