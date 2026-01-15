Home > देश > भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला

भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला

Zoho CEO श्रीधर वेम्बु का तलाक बना भारत का सबसे महंगा मामला! पत्नी ने लगाए चौंकाने वाले आरोप और कोर्ट ने दिया अरबों का आदेश। आखिर क्या है पर्दे के पीछे की सच्चाई?

By: Shivani Singh | Last Updated: January 15, 2026 5:19:46 PM IST

भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला


India’s most expensive divorce: ज़ोहो, एक ऐसी कंपनी जो Amazon, Netflix, Zerodha, Suzuki और Mahindra जैसी बड़ी कंपनियों को सर्विस देती है, हाल ही में अपने वैल्यूएशन (1.04 लाख करोड़ रुपये) को लेकर खबरों में थी. हालांकि यह कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सॉल्यूशन देने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके क्लाइंट लिस्ट में कई बड़ी कॉर्पोरेशन शामिल हैं. हालांकि, आजकल कंपनी के फाउंडर और CEO, श्रीधर वेम्बु, अपनी पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन के साथ चल रहे तलाक के मामले को लेकर खबरों में हैं. वह इसलिए भी सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्हें तलाक के सेटलमेंट के हिस्से के तौर पर अपनी पत्नी को 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा देने पड़ सकते हैं. अमेरिका की कैलिफ़ोर्निया कोर्ट ने उन्हें इस मामले में $1.7 बिलियन का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 15,345 करोड़ रुपये है, जो इसे भारत का सबसे महंगा तलाक बना सकता है. यह ध्यान देने वाली बात है कि यह कोर्ट का आदेश एक साल पुराना है, लेकिन इसे हाल ही में पब्लिक किया गया है.

You Might Be Interested In

उनके रिश्ते में दरार कैसे शुरू हुई? 

श्रीधर वेम्बु की पत्नी, प्रमिला श्रीनिवासन, अमेरिका में एक एकेडमिक और बिज़नेसमैन हैं. वेम्बु ने IIT-मद्रास से पढ़ाई की और फिर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने 1989 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की. उन्होंने 1993 में प्रमिला श्रीनिवासन से शादी की. 1996 में उन्होंने AdventNet शुरू किया, जो बाद में Zoho बन गया। वेम्बु और प्रमिला दोनों लगभग 30 सालों तक कैलिफ़ोर्निया में रहे. उनका एक 26 साल का बेटा है.

कहा जाता है कि उनके रिश्ते में तनाव तब शुरू हुआ जब वेम्बु भारत लौटे. 2019 में वेम्बु भारत लौटे और तमिलनाडु में अपने पैतृक गाँव मथलमपराई से कंपनी चलाने लगे. भारत लौटने के दो साल बाद, 2021 में, उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी.

You Might Be Interested In

सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस! SG का आरोप- CM ममता ने फाइलें चोरी कीं, सिब्बल का पलटवार

उनकी पत्नी, प्रमिला ने वेम्बु पर क्या आरोप लगाए हैं?

प्रमिला ने कोर्ट में दावा किया है कि वेम्बु ने उन्हें और उनके बेटे को छोड़ दिया. वह यह भी आरोप लगाती हैं कि वेम्बु ने Zoho के शेयर और कंपनी की प्रॉपर्टी मुश्किल ट्रांजैक्शन के ज़रिए भारत ट्रांसफर कर दी. प्रमिला का दावा है कि यह सब उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया.

मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!

You Might Be Interested In
Tags: Pramila Srinivasansridhar vembuZoho CEO Divorce
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026
भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला
भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला
भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला
भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे महंगा तलाक! जानिए, Zoho CEO को चुकाने होंगे कितने करोड़ रूपये? क्या है पूरा मामला