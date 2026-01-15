सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस! SG का आरोप- CM ममता ने फाइलें चोरी कीं, सिब्बल का पलटवार

ED vs Mamata: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कोलकाता में I-PAC के ऑफिस और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी और ममता बनर्जी पर कथित दखलअंदाजी के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई. सॉलिसिटर जनरल ने ममता बनर्जी पर फाइलें चुराने का आरोप लगाया, जबकि सिब्बल ने सवाल उठाया कि ED ने चुनाव से ठीक पहले I-PAC पर छापा क्यों मारा है.

जानें सुनवाई के दौरान कौन क्या कहा

