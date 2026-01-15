मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!

Mary Kom controversy: भारत की फेमस बॉक्सर मैरी कॉम हाल के दिनों में अपने खेल से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. उनके और उनके पूर्व पति ऑनलर के बीच चल रहा विवाद अब पब्लिक हो गया है. दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन अब एक-दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं. एक इंटरव्यू में मैरी कॉम ने कहा कि शादी के शुरुआती समय में घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी. उनके अनुसार, उस समय ऑनलर कोई कमाई नहीं कर रहे थे. मैरी ने ये भी कहा कि वो ही परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करती थीं और कड़ी मेहनत करके पैसा कमाती थीं.

मैरी का कहना है कि उन्हें बाद में पता चला कि उनका बैंक खाता लगभग खाली हो चुका था. इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा. उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी कमाई पर ही घर चल रहा था. फैंस ये सब सुन काफी निराश हो रहे हैं और एक्स पर गलत आइडल चुना जैसी बाते चल रही है.

ऑनलर की सफाई

मैरी कॉम के आरोपों पर ऑनलर ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि मैरी द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं हैं. उनके अनुसार, शादी के समय वो फुटबॉल खेलते थे और सरकारी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे.

ऑनलर ने ये भी कहा कि राजनीति में उतरने का फैसला उनका खुद का नहीं था, बल्कि मैरी के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें काफी पैसा खर्च हुआ.

परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी

ऑनलर का कहना है कि उन्होंने मैरी के करियर के लिए अपनी जिंदगी के कई सपने छोड़ दिए. जब मैरी ट्रेनिंग और मुकाबलों के लिए महीनों घर से बाहर रहती थीं, तब बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई.

उनके अनुसार, बच्चों को नहलाना, खिलाना, पढ़ाई और कोचिंग तक ले जाना, घर संभालना ये सब काम वही करते थे. उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वे मैरी के सपनों का साथ देना चाहते थे.

पारंपरिक भूमिकाओं से अलग रिश्ता

ऑनलर ने माना कि उनके रिश्ते में पति-पत्नी की भूमिकाएं आम सोच से अलग थीं. उन्होंने कहा कि मैरी कमाने वाली थीं और वो घर संभालते थे. लेकिन उन्होंने इसे कभी बोझ नहीं माना.

उनका कहना है कि उन्होंने ये सब प्यार और परिवार के लिए किया, न कि पैसों के लिए. अब जब उनके रिश्ते का अंत हो चुका है, तो वे चाहते हैं कि उनके योगदान को गलत तरीके से पेश न किया जाए.