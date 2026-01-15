Home > देश > मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!

मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!

Mary Kom controversy: फेमस बॉक्सर मैरी कॉम इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में है, उन्होंने अपने पति पर कई आरोप लगाए हैं, जिसका उनके पति ने भी खुलकर जवाब दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 15, 2026 2:02:29 PM IST

marry kom
marry kom


Mary Kom controversy: भारत की फेमस बॉक्सर मैरी कॉम हाल के दिनों में अपने खेल से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. उनके और उनके पूर्व पति ऑनलर के बीच चल रहा विवाद अब पब्लिक हो गया है. दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन अब एक-दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं. एक इंटरव्यू में मैरी कॉम ने कहा कि शादी के शुरुआती समय में घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी. उनके अनुसार, उस समय ऑनलर कोई कमाई नहीं कर रहे थे. मैरी ने ये भी कहा कि वो ही परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करती थीं और कड़ी मेहनत करके पैसा कमाती थीं.

You Might Be Interested In

मैरी का कहना है कि उन्हें बाद में पता चला कि उनका बैंक खाता लगभग खाली हो चुका था. इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा. उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी कमाई पर ही घर चल रहा था. फैंस ये सब सुन काफी निराश हो रहे हैं और एक्स पर गलत आइडल चुना जैसी बाते चल रही है.

 ऑनलर की सफाई

मैरी कॉम के आरोपों पर ऑनलर ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि मैरी द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं हैं. उनके अनुसार, शादी के समय वो फुटबॉल खेलते थे और सरकारी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे.

You Might Be Interested In

ऑनलर ने ये भी कहा कि राजनीति में उतरने का फैसला उनका खुद का नहीं था, बल्कि मैरी के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें काफी पैसा खर्च हुआ.

परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी

ऑनलर का कहना है कि उन्होंने मैरी के करियर के लिए अपनी जिंदगी के कई सपने छोड़ दिए. जब मैरी ट्रेनिंग और मुकाबलों के लिए महीनों घर से बाहर रहती थीं, तब बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई.

उनके अनुसार, बच्चों को नहलाना, खिलाना, पढ़ाई और कोचिंग तक ले जाना, घर संभालना ये सब काम वही करते थे. उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वे मैरी के सपनों का साथ देना चाहते थे.

 पारंपरिक भूमिकाओं से अलग रिश्ता

ऑनलर ने माना कि उनके रिश्ते में पति-पत्नी की भूमिकाएं आम सोच से अलग थीं. उन्होंने कहा कि मैरी कमाने वाली थीं और वो घर संभालते थे. लेकिन उन्होंने इसे कभी बोझ नहीं माना.

उनका कहना है कि उन्होंने ये सब प्यार और परिवार के लिए किया, न कि पैसों के लिए. अब जब उनके रिश्ते का अंत हो चुका है, तो वे चाहते हैं कि उनके योगदान को गलत तरीके से पेश न किया जाए.

 

You Might Be Interested In
Tags: Mary Kom controversyMary Kom criticised remarksmary kom hindi newsMary Kom husband video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026
मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!
मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!
मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!
मेरे पैसों से घर चलाता… Divorce पर Mary Kom का जवाब सुन फैंस के उड़े होश, कहा गलत आइडल चुना!