Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट; जानिए अपने शहर का हाल

Today Weather Update: नवंबर के जाते ही ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली से लेकर राजस्थान तक अब हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी हैं. वहीं जहां दिन में धूप से थोड़ी राहत थी वहीँ अब धूप निकलना भी बंद हो गई है और दिन में भी तापमान गिरने लगा है. आइए जान लेते हैं आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.