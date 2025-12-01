  • Home>
  Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट; जानिए अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट; जानिए अपने शहर का हाल

Today Weather Update: नवंबर के जाते ही ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली से लेकर राजस्थान तक अब हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी हैं. वहीं जहां दिन में धूप से थोड़ी राहत थी वहीँ अब धूप निकलना भी बंद हो गई है और दिन में भी तापमान गिरने लगा है. आइए जान लेते हैं आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है. 


December 1, 2025

1/6

राजस्थान का मौसम

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है, और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक, 30 नवंबर को पूरे राज्य में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाएं दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़ाके की ठंड की लहर शुरू कर देंगी.

2/6

बिहार का मौसम

आज से दिसंबर शुरू हो गया है. इसके साथ ही बिहार में कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है. देर रात से लेकर सुबह तक हल्का से घना कोहरा छाया रहा है. विज़िबिलिटी 500 मीटर तक गिर गई है. इस बीच, तापमान सिंगल डिजिट में बना हुआ है. न सिर्फ रात का तापमान, बल्कि दिन का तापमान भी लगातार गिर रहा है.

3/6

दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली में दिन के साथ-साथ रात और सुबह भी ठंड पड़ रही है. रविवार को इस मौसम में पहली बार अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे चला गया. तापमान में गिरावट का यह सिलसिला अगले दो दिनों तक जारी रहेगा. सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक रह सकता है.

4/6

साइक्लोन दितवाह का कहर

साइक्लोन दितवाह का भारत में असर शुरू हो चुका है. 5 राज्यों तामिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, साउथ कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है.

5/6

इन राज्यों में गिरेगा तापमान

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार दिनों में उत्तर भारत में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

6/6

पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, ठंड और बढ़ेगी. अगले तीन दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल समेत सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीन दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा.

