Home > धर्म > Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Mokshada Ekadashi 2025: वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है. यह व्रत करने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस साल ये व्रत आज यानी कि 1 दिसंबर को रखा जाएगा.

By: Shivi Bajpai | Published: December 1, 2025 6:11:17 AM IST

vishnu dev
vishnu dev


Mokshada Ekadashi 2025: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है. यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है. हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है. हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है. इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है. जिससे इस दिन का महत्व बढ़ जाएगा.

मोक्षदा एकादशी 2025 में कब है? (Mokshada Ekadashi kab Hai 2025)

वैदिक पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत रविवार 30 नवंबर को रात 9 बजकर 31 मिनट पर होगी और 1 दिसंबर को शाम 7 बजकर 1 मिनट पर तिथि का अंत होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा.

मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त 2025 (Mokshada Ekadashi Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05 बजकर 11 मिनट से 06 बजकर 05 मिनट तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 01 बजकर 57 मिनट से 02 बजकर 39 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05 बजकर 23 मिनट से 05 बजकर 50 मिनट तक

निशिता मुहूर्त- रात 11 बजकर 46 मिनट से 12 बजकर 40 मिनट तक

Magh Mela 2026: साल 2026 में इस दिन से शुरू हो जाएगा माघ मेला, जानें कितने दिनों तक चलेगा?

मोक्षदा एकादशी का महत्व

इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ विधिवत तरीके से व्रत रखने से हर एक दुख-दर्द दूर हो जाता है.

मोक्षदा एकादशी पर करें इन चीजों का दान

सनातन शास्त्रों में द्वादशी तिथि पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन मंदिर या गरीब लोगों में भोजन, धन और कपड़ों का दान करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. साथ ही आर्थिक संकट दूर होता है.

Premanand Maharaj: दूसरों की निंदा सुनना सही है या गलत? प्रेमानंद महाराज से जानें

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: margashirsha month 2025mokshada ekadashi 2025shubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि
Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी आज, जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि