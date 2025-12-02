Home > देश > कौन हैं 19 साल के वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे? जिनकी तारीफों में PM मोदी ने बांधे पुल

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक्स (पहले ट्वीटर) पर पोस्ट शेयर कर 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे की तारीफों में पुल बांधे हैं. वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने ऐसा काम किया है जिसे आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी.

By: Prachi Tandon | Published: December 2, 2025 2:24:06 PM IST

PM Modi Praises Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही सोशल मीडिया पर उन लोगों की तारीफों में पुल बांधते नजर आते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं. हाल में भी पीएम मोदी ने एक 19 साल के एक लड़के के बारे में बात की है और उसकी तारीफ भी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे के बारे में बात की है और साथ ही बताया है कि 200 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. 

पीएम मोदी ने 19 साल के लड़के के बारे में लिखी यह बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है, उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी! 

पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित हर एक व्यक्ति को शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा के 2000 मंत्रों से युक्त दंडक्रम पारायण को बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में पूरा करने के लिए उन पर गर्व है. इसमें कई वैदिक श्लोक और पवित्र शब्दों का त्रुटिहीन उच्चारण शामिल है. वह हमारी गुरु परंपरा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं. 

इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि काशी का सांसद होने के नाते उन्हें इस बात की खुशी है कि यह असाधारण उपलब्धि इस पवित्र नगरी में हुई है. साथ ही पीएम ने वेदमूर्ति के परिवार, विभिन्न संतों, ऋषियों, विद्वानों और पूरे भारत के उन संगठनों को मेरा प्रणाम जिन्होंने उनका समर्थन किया है.

वेदमूर्ति को किया गया सम्मानित

19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य ने सोने की ज्वेलरी और एक लाख 11 हजार 116 रुपये देकर सम्मानित किया है. बता दें, वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे के पिता का नाम महेश चंद्रकांत रेखे है. वह 19 साल के वेदमूर्ति के गुरु भी हैं. 

