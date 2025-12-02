Home > देश > जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने WIFE की बताई ऐसी फुलफॉर्म, मचा हंगामा; अब दे रहे सफाई

Jagadguru Rambhadracharya News: जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह वाइफ (Wife) की फुलफॉर्म बता रहे हैं. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वाइफ की जो फुलफॉर्म बताई है, उसने हंगामा मचा दिया है

By: Prachi Tandon | Published: December 2, 2025 11:54:13 AM IST

Jagadguru Rambhadracharya Controversial Statement: जगद्गुरु रामभद्राचार्य अक्सर ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. पिछले दिनों जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को लेकर कुछ बातें कही थीं, जिसकी वजह से वह विवाद का हिस्सा भी बन गए थे. वहीं, अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसने हंगामा मचा दिया है और कई लोगों ने रामभद्राचार्य पर सवाल उठाना शुरू भी कर दिया है. बवाल के बाद जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अपनी सफाई भी दी है.

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने विवादित बयान हाल-फिलहाल में नहीं दिया है. बल्कि, यह कई महीने पुराना है. जिसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वाइफ की ऐसी फुलफॉर्म बताई है जिसे सुनकर विवाद मच गया है. 

जगद्गुरु रामभद्राचार्य की वाइफ की फुलफॉर्म ने मचाया हंगामा

जगद्गुरु रामभद्राचार्य का वायरल वीडियो 25 जुलाई 2025 को उनके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था. यह वीडियो डेढ़ मिनट का था, जिसमें जगद्गुरु वाइफ का फुलफॉर्म बताते नजर आ रहे हैं. जगद्गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं:
W का मतलब Wonderful
I का मतलब Instrument
F का मतलब For
E का मतलब एन्जॉय 
यानी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एन्जॉय

वाइफ की परिभाषा पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं- हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नी क्या है? पत्युर्नो यज्ञसंयोगे.यानी जो यज्ञ में अपने पति का साथ देती है उसे पत्नी कहा जाता है. हमारे यहां पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती है, बल्कि हमारे यहां तो मून निरंतर ही हनी रहता है…चंद्रमा हमेशा मधुर ही रहता है, हमारे यहां पत्नी का उपयोग नारी का उपयोग भोग के लिए नहीं होता. योग के लिए होता है, इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है. 

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वाइफ बयान पर दी सफाई 

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने पत्नी वाले बयान पर सफाई भी दी है. रामभद्राचार्य का कहना है कि, ‘मैंने जो कहा, शास्त्रों के अनुसार कहा है. पश्चिम वालों ने ऐसे अर्थ क्यों लिखे, उनसे पूछिए. हमारे यहां पत्नी मोक्ष का मार्ग है, पत्न से बचाने वाली शक्ति है. न बीवी स्वीकार है, न वाइफ. अगर कोई विद्वान अंग्रेजी शब्द Wife का इसी स्तर का आध्यात्मिक अर्थ साबित कर दें, तो मैं त्रिदंड गंगा में प्रवाहित कर दूंगा.’

Husband की फुलफॉर्म भी बता चुके हैं रामभद्राचार्य

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने एक बार हस्बैंड (Husband) की फुलफॉर्म भी बताई है, जिसको लेकर भी कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर हुई थी. जहां जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने H-Hellish, U-Unique, S-Selfish, B-Big, A-Actor, N-Needy, D-Distruber बताया था. 

