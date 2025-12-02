Home > देश > Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील

Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील

एएसआई के पूर्व अधिकारी के के मोहम्मद ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को स्वेच्छा से ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए. आखिर क्या है इस अपील के पीछे की वजह? पढ़ें पूरी रिपोर्ट…

By: Shivani Singh | Last Updated: December 2, 2025 2:24:27 PM IST

Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील


ज्ञानवापी विवाद एक बार फिर देशभर की सियासत और धर्म-संवेदनाओं को झकझोर रहा है. एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के के मुहम्मद ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों को स्वेच्छा से ज्ञानवापी हिन्दुओं को सौंप देना चाहिए. उनके इस बयान ने मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. उन्होंने आगे क्या कहा? और क्यों उनका यह बयान इतना अहम माना जा रहा है? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में…

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने मंदिर-मस्जिद विवाद में संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अब चर्चा का फोकस सिर्फ़ तीन जगहों पर होना चाहिए: राम जन्मभूमि, मथुरा और ज्ञानवापी.

उन्होंने सुझाव दिया कि मुसलमानों को अपनी मर्ज़ी से ये जगहें सौंप देनी चाहिए. केके मुहम्मद ने हिंदुओं से नए दावे न करने की अपील की. ​​उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बढ़ते दावों से सिर्फ़ और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी. केके मुहम्मद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश भर की अदालतों में मंदिर-मस्जिद विवाद से जुड़ी कई याचिकाएँ पेंडिंग हैं.

इंडिया टुडे से बात करते हुए, मुहम्मद ने कहा कि राम जन्मभूमि के अलावा, मथुरा और ज्ञानवापी दो और जगहें हैं जो “हिंदू समुदाय के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए हैं.”

‘अयोध्या विवाद लेफ्ट-विंग प्रोपेगैंडा की वजह से पैदा हुआ’

अयोध्या विवाद पर बोलते हुए, केके मुहम्मद ने 1976 में बीबी लाल के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद की खुदाई में अपने शामिल होने को याद किया. उन्होंने कहा कि एक कम्युनिस्ट इतिहासकार के असर की वजह से यह विवाद बढ़ा. उनके मुताबिक, कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत को खारिज करने के लिए मनाया. मुहम्मद के मुताबिक, ज़्यादातर मुसलमान शुरू में विवादित जगह पर मंदिर बनाने की इजाज़त देकर इस मुद्दे को सुलझाने के पक्ष में थे.

कुवैत से हैदराबाद आ रही Indigo फ्लाइट को कराया इमरजेंसी लैंड, बम से उड़ाने की मिली धमकी

मुहम्मद ने कहा कि इतिहासकार कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था और खुदाई के किसी भी स्टेज पर उस जगह पर नहीं गया था. उन्होंने झूठ फैलाने की आलोचना की और उस समय लोगों की राय पर असर डालने वालों के बीच सीधी जानकारी की कमी की ओर इशारा किया.

उन्होंने इंडिया टुडे/आज तक को बताया, “उस अहम समय में, एक कम्युनिस्ट इतिहासकार ने इस सब में दखल दिया और फिर मुस्लिम समुदाय को यकीन दिलाया कि प्रोफेसर लाल ने उस जगह की खुदाई की थी और उन्हें मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला. इसलिए, यह उनकी अपनी मनगढ़ंत कहानी थी. इसलिए, मुसलमानों के पास कोई और रास्ता नहीं था.” उन्होंने आगे कहा, “वे कभी भी उस जगह पर नहीं गए थे, न तो खुदाई से पहले, न ही खुदाई के दौरान, और न ही खुदाई के बाद. इसलिए, बिना सब्जेक्ट जाने, वे ऐसी झूठी कहानियाँ फैला रहे थे. इसलिए, किसी को तो जवाब देना ही था। इसलिए, पहली बार, टीम को लीड करने वाले प्रोफेसर बीबी लाल ने करारा जवाब दिया.” उन्होंने ऐसे दावों को कट्टर हिंदू ग्रुप्स की हर चीज़ को अपना बताने की एक और कोशिश बताया.

Indian Airspace: श्रीलंका की मदद के लिए एक हुआ भारत-पाक! पड़ोसी मुल्क में आई मुसीबत में बन मसीहा, लेकिन…

Tags: ASIGyanvapi Disputehindus Gyanvapi DisputeKK MuhammadTemple Mosque Issue
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील
Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील
Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील
Gyanvapi dispute: मुसलमान सौंप दें ज्ञानवापी! केके मुहम्मद ने हिन्दुओं से भी की ये ख़ास अपील