Home > देश > Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता

Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता

Ayushman card kaise banaen: यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 24, 2025 9:49:59 PM IST

Ayushman card eligibility
Ayushman card eligibility

Ayushman Card Registration Process: केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को मुफ़्त इलाज उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वे प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ़्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा देश भर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है.

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इसमें वे लोग शामिल हैं जो गरीब हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, ईएसआईसी लाभ प्राप्त नहीं करते हैं, पीएफ (भविष्य निधि) कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं, और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं. इन मानदंडों के आधार पर, व्यक्ति यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं.

ऐसे जान सकते हैं अपनी पात्रता

You Might Be Interested In

पात्रता की जांच करने के लिए, नागरिकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmjay.gov.in/) पर जाना होगा. वेबसाइट पर “क्या मैं पात्र हूँ” विकल्प पर क्लिक करने और अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद, वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे पात्र हैं या नहीं.

Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?

आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के दो तरीके हैं – ऑफलाइन और ऑनलाइन

ऑफलाइन प्रक्रिया

इसके तहत, आवेदक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां अधिकारी आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने के बाद कार्ड जारी करेंगे. ऑनलाइन आवेदन के लिए, व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

ऑनलाइन प्रक्रिया

आयुष्मान कार्ड जारी होने के बाद, धारक प्रति वर्ष 5 लाख तक के कैशलेस इलाज का हकदार होता है. यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के उच्च खर्च से भी बचाती है. इस प्रकार, आयुष्मान भारत योजना गरीबों और वंचितों के लिए “स्वास्थ्य सुरक्षा कवच” के रूप में कार्य करती है.

Chhath Puja 2025: पूर्वोत्तर रेलवे की 186 स्पेशल ट्रेनों से बिहार, यूपी और बंगाल के यात्रियों को बड़ी राहत!

Tags: Ayushman Cardayushman card apply ProcessAyushman card eligibilitybenefits of ayushman cardhome-hero-pos-7
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025
Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता
Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता
Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता
Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता