Ayushman Card: जानें कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? इस आसान से तरीके से जान सकते हैं अपनी पात्रता

Ayushman Card Registration Process: केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को मुफ़्त इलाज उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वे प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ़्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा देश भर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है.

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इसमें वे लोग शामिल हैं जो गरीब हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, ईएसआईसी लाभ प्राप्त नहीं करते हैं, पीएफ (भविष्य निधि) कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं, और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं. इन मानदंडों के आधार पर, व्यक्ति यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं.

ऐसे जान सकते हैं अपनी पात्रता

पात्रता की जांच करने के लिए, नागरिकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmjay.gov.in/) पर जाना होगा. वेबसाइट पर “क्या मैं पात्र हूँ” विकल्प पर क्लिक करने और अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद, वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे पात्र हैं या नहीं.

आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के दो तरीके हैं – ऑफलाइन और ऑनलाइन

ऑफलाइन प्रक्रिया

इसके तहत, आवेदक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां अधिकारी आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने के बाद कार्ड जारी करेंगे. ऑनलाइन आवेदन के लिए, व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

ऑनलाइन प्रक्रिया

आयुष्मान कार्ड जारी होने के बाद, धारक प्रति वर्ष 5 लाख तक के कैशलेस इलाज का हकदार होता है. यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के उच्च खर्च से भी बचाती है. इस प्रकार, आयुष्मान भारत योजना गरीबों और वंचितों के लिए “स्वास्थ्य सुरक्षा कवच” के रूप में कार्य करती है.

