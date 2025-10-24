Home > देश > Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?

Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?

Bharat Taxi : भारत टैक्सी सरकार की नई सहकारी टैक्सी सेवा है, जो ओला-उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देगी. ड्राइवरों को पूरी कमाई मिलेगी और यात्रियों को सस्ती, भरोसेमंद सुविधा मिलेगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 24, 2025 5:28:10 PM IST

Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?

Bharat Taxi : देश में ओला-उबर जैसी प्राइवेट टैक्सी सेवाओं को लेकर अक्सर शिकायतें सुनने को मिलती हैं कभी गाड़ी गंदी होती है, कभी राइड कैंसिल कर दी जाती है या किराया बहुत ज्यादा वसूला जाता है. इन सभी समस्याओं का हल अब सरकार लेकर आई है भारत टैक्सी (Bharat Taxi). ये एक सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा होगी, जो ओला-उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

Bharat Taxi : क्या है भारत टैक्सी?

You Might Be Interested In

भारत टैक्सी केंद्र सरकार की एक नई पहल है जिसे सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने मिलकर शुरू किया है. ये सेवा निजी कंपनी नहीं, बल्कि एक को-ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगी. यानी इसमें टैक्सी ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि साझेदार (co-owner) होंगे.

इस मॉडल में ड्राइवरों को अपनी कमाई का कोई हिस्सा कंपनी को बतौर कमीशन नहीं देना होगा. वे सिर्फ एक छोटा-सा मेंबरशिप चार्ज देंगे और हर राइड की 100% कमाई उनके पास जाएगी. इससे ड्राइवरों को आर्थिक आजादी मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सेवा.

कब और कहा से होगी शुरुआत?

भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से शुरू किया जाएगा. शुरुआत में लगभग 650 ड्राइवर और गाड़िया इस योजना से जुड़ेंगी. इसके बाद दिसंबर तक इसे बड़े पैमाने पर देशभर में शुरू किया जाएगा.

लक्ष्य है कि दिसंबर तक करीब 5,000 ड्राइवर इससे जुड़ें और सेवा को दिल्ली, मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ, जयपुर जैसे 20 प्रमुख शहरों में शुरू किया जाए. धीरे-धीरे य देश के अन्य हिस्सों तक पहुचेगी.

कैसे करेगा भारत टैक्सी काम?

भारत टैक्सी का संचालन सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड के जरिए किया जाएगा. इस संस्था की देखरेख के लिए एक विशेष काउंसिल (परिषद) बनाई गई है.

अमूल जैसी सफल सहकारी संस्था के एमडी जयेन मेहता को इस परिषद का चेयरमैन बनाया गया है. उनके साथ आठ अन्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो सेवा की गुणवत्ता और संचालन पर नजर रखेंगे.

ऐप से ऐसे लें सेवा का फायदा

भारत टैक्सी का इस्तेमाल करना बेहद आसान होगा. जैसे आप ओला या उबर का ऐप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसके लिए भी बस ऐप डाउनलोड करना होगा.

एंड्रॉयड यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर से.

आईफोन यूजर्स इसे एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे.

ये ऐप हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषा में उपलब्ध रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें.

ड्राइवरों के लिए बड़ा फायदा

भारत टैक्सी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका मेंबरशिप प्लान है.

ड्राइवरों को हर राइड की पूरी कमाई मिलेगी.

सिर्फ मामूली मेंबरशिप चार्ज (दैनिक, साप्ताहिक या मासिक) देना होगा.

कोई कमीशन या छिपा हुआ शुल्क नहीं होगा.

इससे ड्राइवरों को ज्यादा कमाई मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सेवा का अनुभव होगा.

नतीजा: एक नया भरोसेमंद ऑप्शन

भारत टैक्सी के आने से देश में टैक्सी सर्विस की तस्वीर बदल सकती है.

न सिर्फ यात्रियों को सस्ती और विश्वसनीय सेवा देगी, बल्कि ड्राइवरों के लिए भी एक सम्मानजनक और लाभदायक विकल्प बनेगी.

Tags: Bharat Taxi NewsBharat Taxi ServiceCab Service APPnew taxiOla Uberola uber drivers problem
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025

दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध...

October 24, 2025

डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं चुकंदर...

October 24, 2025

डाइटिंग की झंझट छोड़ें! अब कॉफी में इस खट्टे फल...

October 24, 2025

क्या सोते समय मोजे पहनना जानलेवा हो सकता है?

October 24, 2025

ठंड के मौसम में कपड़ों को लेकर हैं कंफ्यूज? तो...

October 24, 2025
Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?
Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?
Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?
Ola-Uber को टक्कर देगी Bharat Taxi, जानें  कब और कहां से होगी शुरुआत?