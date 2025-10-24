Chhath Puja 2025: पूर्वोत्तर रेलवे की 186 स्पेशल ट्रेनों से बिहार, यूपी और बंगाल के यात्रियों को बड़ी राहत!

छठ पूजा के नज़दीक आते ही पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है. दिवाली के बाद घर लौटने वाले और छठ पर्व में भाग लेने के लिए यात्रा करने वाले लाखों लोगों की सुविधा के लिए इस बार 186 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. अतिरिक्त ट्रेनें, डिस्प्ले बोर्ड और गोरखपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था से यात्रियों को अधिक आराम और सुरक्षा मिलेगी.

प्रमुख स्टेशनों के लिए कुल 186 विशेष ट्रेनें

एक मीडिया संस्थान को दिए साक्षात्कार में, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) पंकज कुमार सिंह ने कहा, “… दिवाली मनाने के बाद, यात्री वापस जा रहे हैं और छठ पूजा के लिए भी आ रहे हैं; इसलिए, हमने अपनी क्षमता बढ़ा दी है और इस वर्ष कई स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेनें चला रहे हैं. हम प्रमुख स्टेशनों के लिए कुल 186 विशेष ट्रेनें चला रहे हैं. हमने अतिरिक्त ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं.” उन्होंने आगे बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए गए हैं. रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहा है। अकेले गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ही छठ पर्व के लिए 59 विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं.

देश भर में 12,000 से ज़्यादा विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही

यह कदम देश भर में त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के भारतीय रेलवे के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. छठ पूजा से पहले यात्रा की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए प्रयास तेज़ कर दिए हैं. 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 के बीच, देश भर में 12,000 से ज़्यादा विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं.

22 अक्टूबर को जारी एक बयान में, भारतीय रेलवे ने कहा: “कुल 11,865 फेरे (916 रेलगाड़ियाँ) अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें 9,338 आरक्षित और 2,203 अनारक्षित फेरे शामिल हैं. यह पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जब 7,724 पूजा और दिवाली विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गई थीं, जो त्योहारों के मौसम में सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”

आधिकारिक बयान के अनुसार, त्योहारों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अगले पाँच दिनों में 1,500 विशेष ट्रेनें चलेंगी

पिछले तीन हफ़्तों में ही, 4,493 विशेष ट्रेनें—प्रतिदिन औसतन 213 यात्राएँ—पहले ही संचालित की जा चुकी हैं, जिससे कई लोगों को दिवाली मनाने के लिए घर जाने में मदद मिली है.

