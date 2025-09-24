25th September weather update: कहीं उमस से बेहाल लोग, तो कहीं बारिश का कहर! जानिए अपने शहर के मौसम हाल
Monsoon 2025 की वापसी और विदाई के बीच देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कहीं भारी बारिश की चेतावनी तो कहीं गर्मी का सितम. जानें IMD की ताजा भविष्यवाणी में आपके शहर के मौसम का मिजाज.

By: Shivani Singh | Published: September 24, 2025 9:49:43 PM IST

IMD weather report: मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है. IMD के अनुसार, उत्तरी ओडिशा और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, और 25 सितंबर के आसपास उत्तरी और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इससे ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. आइए जानें कि कल आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा?

कोलकाता का मौसम (Kolkata weather)

कोलकाता में पिछले दो दिनों से भारी बारिश जारी है. हालाँकि, अब इसकी तीव्रता कम हो रही है. मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज़ हवाओं का अनुमान जताया है. जलभराव धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन त्योहारी सीज़न से पहले सामान्य जनजीवन बहाल करना एक तात्कालिक चुनौती बना हुआ है.

दिल्ली का मौसम (Delhi weather)

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आसमान लगभग साफ़ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शाम और रात के समय पश्चिम से हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी. 

उत्तर प्रदेश का मौसम (Uttarpradesh weather)

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी के कारण गर्मी और उमस बढ़ रही है. हालाँकि, 25 सितंबर के आसपास एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान राज्य में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

उत्तराखंड का मौसम (Uttrakhand weather)

उत्तराखंड में मानसून की बारिश कम होने के साथ ही धूप खिलने लगी है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राज्य में मानसून की गति धीमी पड़ गई है और इसका असर तापमान पर पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, देहरादून समेत सात जिलों में हल्की बारिश की संभावना है.

बिहार-झारखंड का मौसम (Bihar-Jharkhand weather)

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 28 और 30 सितंबर को राज्य में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इस बीच, झारखंड में आज हल्की से भारी बारिश की संभावना है.

महाराष्ट्र का मौसम (Maharashtra weather)

महाराष्ट्र में मौसम सक्रिय है. मूसलाधार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और फसलें नष्ट हो गई हैं. मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि राज्य के कई हिस्सों में मौसम की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, जिससे राहत की उम्मीद कम है. पड़ोसी राज्य गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है. गुजरात में भी मौसम सुहावना बना हुआ है.

हिमाचल प्रदेश का मौसम (Himachal pradesh weather)

हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है. पिछले कई दिनों से शांत बादल फिर से सक्रिय हो सकते हैं. मौसम विभाग ने 24 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों में चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

