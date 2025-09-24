Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग

Leh Students Protest: लेह में Gen-Z ने बुधवार (24 September) को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान, छात्रों ने सीआरपीएफ (CRPF) के एक वाहन में आग लगा दी और पुलिस के साथ झड़प की. वांगचुक कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.

पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग

दरअसल सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख में कई दिनों से अनशन पर बैठे थे. वे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. लेह में छात्रों ने बुधवार (24 September) को वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू किया. छात्रों का विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक था कि उनकी पुलिस से झड़प हो गई. पुलिस ने मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन ज्यादा भड़क गया.

भूख हड़ताल पर भी बैठे

सोनम वांगचुक के अगुवाई में लद्दाख एपेक्स बॉडी छठी अनुसूची में शामिल करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है. वांगचुक भी कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की. उन्होंने पहले नई दिल्ली तक एक लंबे मार्च का नेतृत्व किया और फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए. अब Gen-Z उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया है.

370 हटने के बाद 2 हिस्सें में बंट गया था

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था. जम्मू-कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना. जबकि लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया था. इसी लद्दाख लेकर पूर्ण दर्जे की मांग हो रही है.

