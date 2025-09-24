Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
Home > देश > Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग

Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग

Leh Students Protest: लेह में छात्र सोनम वांगचुक के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई. जानें पूरा मामला.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 24, 2025 3:38:05 PM IST

leh ladakh gen Z protest
leh ladakh gen Z protest

Leh Students Protest: लेह में Gen-Z ने बुधवार (24 September) को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान, छात्रों ने सीआरपीएफ (CRPF) के एक वाहन में आग लगा दी और पुलिस के साथ झड़प की. वांगचुक कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.

पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग

दरअसल सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख में कई दिनों से अनशन पर बैठे थे. वे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. लेह में छात्रों ने बुधवार (24 September) को वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू किया. छात्रों का विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक था कि उनकी पुलिस से झड़प हो गई. पुलिस ने मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन ज्यादा भड़क गया.

भूख हड़ताल पर भी बैठे

सोनम वांगचुक के अगुवाई में लद्दाख एपेक्स बॉडी छठी अनुसूची में शामिल करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है. वांगचुक भी कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की. उन्होंने पहले नई दिल्ली तक एक लंबे मार्च का नेतृत्व किया और फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए. अब Gen-Z उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया है.

370 हटने के बाद 2 हिस्सें में बंट  गया था

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था. जम्मू-कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना. जबकि लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश  बन गया था. इसी लद्दाख लेकर पूर्ण दर्जे की मांग हो रही है.

भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? जानिए 2025 की नई रिपोर्ट में कौन है देश का नंबर 1 सेफ्टी हब!

Tags: Gen-Z Leh protestsjammu newsleh protestSonam Wangchuk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
Leh Protest: लद्दाख में भड़के GEN-Z, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग