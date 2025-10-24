Weather 25 October: IMD ने जारी किया अलर्ट! इन राज्यों में फिर से बरसेंगे बादल, जानिए आपके शहर का हाल

मानसून अब अलविदा कहने की तैयारी में है, लेकिन आसमान के रंग अभी भी बदले-बदले से हैं. कहीं धूप खिली है तो कहीं बादल अब भी बरसने को बेताब हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून की विदाई उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों से शुरू हो चुकी है, लेकिन पूर्व और दक्षिण भारत में बारिश का नया दौर लौट सकता है. ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं. वहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम धीरे-धीरे शुष्क और साफ़ होने लगा है. आइए जानते हैं, कल आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 24 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से विदा हो चुका है. अगले 2-3 दिनों में मानसून के और इलाकों से विदा होने की उम्मीद है.

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में कल आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. शाम और रात के समय पश्चिम से हवा की गति घटकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो जाएगी. मानसून की यही स्थिति 26 सितंबर को भी बनी रहेगी. 27 सितंबर को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

बिहार और झारखंड में कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. हालाँकि, कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 28 और 30 सितंबर को राज्य में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. झारखंड में आज हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में कल कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी के कारण पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस बढ़ी है. हालाँकि, आज एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान राज्य में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

उत्तराखंड में कल मौसम कैसा रहेगा?

उत्तराखंड में मानसूनी बारिश कम होने के साथ ही धूप खिलने लगी है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राज्य में मानसून की गति धीमी हो गई है, जिससे तापमान पर असर पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। हालाँकि, देहरादून सहित सात जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

