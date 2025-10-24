Home > देश > भारत की बसों में ऐसी क्या कमी? जो जिंदा जल गए 42 लोग, राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक मचा हड़कंप

भारत की बसों में ऐसी क्या कमी? जो जिंदा जल गए 42 लोग, राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक मचा हड़कंप

Andhra Pradesh Bus Incident: कुरनूल संभाग के पुलिस उपमहानिरीक्षक कोया प्रवीण ने बताया कि 19 यात्री, दो बच्चे और दो चालक सुरक्षित बच गए. पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाज़ा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. ऐसा ही हादसा राजस्थान में हुआ था.

By: Heena Khan | Published: October 24, 2025 11:18:59 AM IST

andhra pradesh bus incident
andhra pradesh bus incident

Andhra Pradesh Bus Fire: राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक एक ही महीने में दो बार तबाही मचना और वो तबाही भी एक जैसी, सच में हैरान कर देने वाली है. दरअसल आज आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले के चिन्नाटेकुर के पास एक निजी बस और दोपहिया वाहन के बीच टक्कर हो गई और उसमें आग लग गई, जिससे 20 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतकों में एक मोटरसाइकिल सवार भी शामिल है. बताया जा रहा है इस बस में लगभग 40 लोग सवार थे जिनमे से 20 जलकर खाक हो गए. वहीं ऐसा ही हादसा राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था.राजस्थान के जैसलमेर में एक बस में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. यह घटना 14 अक्टूबर को हुई थी. लेकिन इन लोगों की जान बच सकती थी अगर बस में ये एक कमी न होती तो.

किस वजह से चली गई 42 लोगों की जान 

कुरनूल संभाग के पुलिस उपमहानिरीक्षक कोया प्रवीण ने बताया कि 19 यात्री, दो बच्चे और दो चालक सुरक्षित बच गए. पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाज़ा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई. ऐसा ही हादसा राजस्थान में हुआ था, बताया जा रहा है जैसलमेर हादसे में भी दरवाजा जाम था जिसकी वजह से 22 लोगों की जान चली गई थी.

बुझ गए कई घरों के चिराग 

कुरनूल ज़िला कलेक्टर डॉ. ए. सिरी ने बताया कि यह हादसा सुबह 3 से 3:10 बजे के बीच हुआ जब बस एक बाइक से टकरा गई, जिससे ईंधन लीक हो गया और आग लग गई. 41 यात्रियों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया. बाकी 20 में से अब तक 11 के शवों की पहचान हो चुकी है. बाकी की पहचान के प्रयास जारी हैं.

PM Modi को उड़ान देने वाले शख्स ने छोड़ी दुनिया! एड गुरु पीयूष पांडे का निधन

Tags: andhra pradesh bus firejaisalmer newskurnool bus firerajasthan bus fire
