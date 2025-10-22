Home > देश > Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल

Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल

इस साल मानसून ने देर से दस्तक दी, लेकिन जमकर बारिश की भरपाई कर दी. अब सर्दी का असर दिखने लगा है. आईएमडी ने अगले तीन-चार दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जानिए दिल्ली, मध्य प्रदेश और कोलकाता समेत पूरे देश का ताज़ा मौसम अपडेट.

By: Shivani Singh | Published: October 22, 2025 10:51:25 PM IST

weather update
weather update

इस साल मानसून देर से आया, लेकिन इसकी भरपाई कर दी. उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, भारी बारिश का लंबा दौर सभी जिलों के बारिश के कोटे तक पहुँच गया है. इस बीच, दिवाली से पहले ही हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई थी. अब, तापमान में बदलाव शुरू हो रहा है. इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने नवीनतम बुलेटिन में अगले तीन-चार दिनों में विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. आइए देश भर के मौसम पूर्वानुमान पर एक नज़र डालते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में कोहरा छाए रहने की संभावना

आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अगले दो दिनों में सुबह के समय दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कोहरा या हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है..

कोलकाता में आसमान साफ

You Might Be Interested In

कोलकाता और आसपास के जिलों में दिन के अधिकांश समय आसमान साफ ​​रहा, जिससे सुबह और दोपहर के समय निवासियों को सुहावना और धूप वाला मौसम मिला. तापमान 23.1 और 32.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. हल्के तापमान के साथ, वायु गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है. 

मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम

पूर्वी तट पर अराजकता की तुलना में, मध्य भारत में आज अपेक्षाकृत शांत और धूप वाला दिन है. मध्य प्रदेश में दिन भर मौसम शुष्क रहने की संभावना है और ठंडी हवाएँ दोपहर की गर्मी को कम करेंगी. 

महाराष्ट्र में ये कैसा चौंकाने वाला घोटाला? आखिर क्यों और कैसे 12,431 लड़के बन गए ‘लड़की’

तमिलनाडु में भारी बारिश

बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेन्नई सहित तटीय तमिलनाडु के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमडी ने अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के कारण विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर और पुदुकोट्टई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

कर्नाटक के बेंगलुरु में येलो अलर्ट

आईएमडी ने बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले कुछ दिनों में बेंगलुरु में और बारिश होने का संकेत देता है. ट्रैफिक जाम और जलभराव की भी खबरें हैं.

भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. तटीय कर्नाटक, केरल और माहे तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है.

Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद

Tags: heavy rainfallimdIMD ReportWeather Updatewinter onset
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल
Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल
Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल
Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल