Weather 23 October: कहीं कोहरा तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट, जान लें अपने शहर के मौसम का हाल

इस साल मानसून देर से आया, लेकिन इसकी भरपाई कर दी. उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, भारी बारिश का लंबा दौर सभी जिलों के बारिश के कोटे तक पहुँच गया है. इस बीच, दिवाली से पहले ही हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई थी. अब, तापमान में बदलाव शुरू हो रहा है. इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने नवीनतम बुलेटिन में अगले तीन-चार दिनों में विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. आइए देश भर के मौसम पूर्वानुमान पर एक नज़र डालते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में कोहरा छाए रहने की संभावना

आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अगले दो दिनों में सुबह के समय दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कोहरा या हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है..

कोलकाता में आसमान साफ

कोलकाता और आसपास के जिलों में दिन के अधिकांश समय आसमान साफ ​​रहा, जिससे सुबह और दोपहर के समय निवासियों को सुहावना और धूप वाला मौसम मिला. तापमान 23.1 और 32.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. हल्के तापमान के साथ, वायु गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है.

मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम

पूर्वी तट पर अराजकता की तुलना में, मध्य भारत में आज अपेक्षाकृत शांत और धूप वाला दिन है. मध्य प्रदेश में दिन भर मौसम शुष्क रहने की संभावना है और ठंडी हवाएँ दोपहर की गर्मी को कम करेंगी.

तमिलनाडु में भारी बारिश

बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेन्नई सहित तटीय तमिलनाडु के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमडी ने अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के कारण विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर और पुदुकोट्टई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

कर्नाटक के बेंगलुरु में येलो अलर्ट

आईएमडी ने बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले कुछ दिनों में बेंगलुरु में और बारिश होने का संकेत देता है. ट्रैफिक जाम और जलभराव की भी खबरें हैं.

भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. तटीय कर्नाटक, केरल और माहे तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है.

