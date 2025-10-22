Home > देश > महाराष्ट्र में ये कैसा चौंकाने वाला घोटाला? आखिर क्यों और कैसे 12,431 लड़के बन गए ‘लड़की’

महाराष्ट्र में ये कैसा चौंकाने वाला घोटाला? आखिर क्यों और कैसे 12,431 लड़के बन गए 'लड़की'

महाराष्ट्र की “माझी लाडकी बहिन योजना” में अनियमितताओं का खुलासा. आरटीआई में सामने आया कि कुछ पुरुषों और अपात्र महिलाओं ने योजना का लाभ उठाया. जानिए घोटाले और योजना की प्रमुख जानकारी.

By: Shivani Singh | Published: October 22, 2025 7:07:22 PM IST

महाराष्ट्र में ये कैसा चौंकाने वाला घोटाला? आखिर क्यों और कैसे 12,431 लड़के बन गए ‘लड़की’

महाराष्ट्र की महिला सशक्तिकरण योजना “माझी लाडकी बहिन योजना” में ऐसा घोटाला सामने आया कि हज़ारों पुरुषों को महिला बनकर योजना का लाभ उठाना पड़ा! आरटीआई के आंकड़ों ने चौंकाने वाला सच उजागर किया है: 12,431 पुरुषों ने और 77,980 अपात्र महिलाओं ने गलत तरीके से 164.52 करोड़ का लाभ हासिल किया.

“माझी लाडकी बहिन योजना” के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इंडियन एक्सप्रेस ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) ने सत्यापन के दौरान पुष्टि की है कि इन पुरुषों को लाभ मिला है. जाँच के बाद, उन्हें लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया. इसके अलावा, 77,980 महिलाएं भी अपात्र पाई गईं और उन्हें गलत तरीके से लाभ प्राप्त हुआ.

सरकार को करोड़ों का नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों को लगभग 24.24 करोड़ का नुकसान हुआ. वहीं, अपात्र महिलाओं को 12 महीनों तक भुगतान मिलता रहा, जिससे 140.28 करोड़ की हेराफेरी हुई. कुल मिलाकर, 164.52 करोड़ की हेराफेरी हुई. विभाग के अनुसार, इन अपात्र व्यक्तियों को अब सूची से हटा दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ वसूली या कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है.

सरकारी कर्मचारी भी लूट में शामिल

इस योजना के दुरुपयोग में सरकारी कर्मचारी भी शामिल रहे हैं. आरटीआई के अनुसार, इसमें कृषि, पशुपालन, आयुर्वेदिक, समाज कल्याण और जिला परिषद जैसे विभागों के 2,400 कर्मचारी शामिल हैं. इनमें आयुर्वेदिक निदेशालय के 817, जिला परिषद के 1,183, समाज कल्याण विभाग के 219 और कृषि विभाग के 128 कर्मचारी शामिल हैं.

2.41 करोड़ महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं

वर्तमान में, लगभग 2.41 करोड़ महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ (लगभग 3,700 करोड़) का वित्तीय बोझ पड़ रहा है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ये अनियमितताएँ तो बस “हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा” हैं. अधिकारी ने कहा, “हम वर्तमान में गलत खातों में स्थानांतरित की गई कुल धनराशि की गणना कर रहे हैं. जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ेगी, यह संख्या और बढ़ सकती है.”

महाराष्ट्र में ये कैसा चौंकाने वाला घोटाला? आखिर क्यों और कैसे 12,431 लड़के बन गए 'लड़की'

