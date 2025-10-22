Home > देश > Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद

Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद

Tamil Nadu Weather Update: दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से जारी बारिश के चलते लोगों का बुरा हाल है. कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का एलान कर दिया गया है.

By: JP Yadav | Last Updated: October 22, 2025 9:57:54 PM IST

Tamil Nadu Weather Update
Tamil Nadu Weather Update

Tamil Nadu Weather Update: दक्षिण के अहम राज्य तमिलनाडु (Tamil Nadu Weather update) में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. राज्य के कई जिलों में तूफानी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. बारिश के चलते  तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और डेल्टा जिलों स्कूल बंद करने का एलान हुआ है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार,  दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर बना निम्न दबाव उत्तर/उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इसके आगामी 12 घंटे के दौरान अवदाब (Depression) में परिवर्तित होने से और अधिक बारिश होने की संभावना है. 

3 राज्यों में कई जिलों में स्कूल बंद 

तमिलनाडु के अलावा, इससे सटे राज्य केरल और आंध्र प्रदेश के अलावा पुदुचेरी में भी बारिश जारी है. तूफान आने का खतरा भी मंडरा रहा है. पुदुचेरी और कराईकल में स्कूल-कॉलेज बंद हैं. भारी बारिश के चलते आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में प्रशासन अलर्ट पर है. हालात को देखते हुए स्कूलों में छट्टी कर दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार (23 अक्टूबर, 2025) को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों में भारी बारिश होने अलर्ट है, जबकि 24 अक्टूबर को विल्लुपुरम के अलावा कुड्डालोर और चेंगलपट्टू में भारी बारिश होने की संभावना है.

जलभराव ने बढ़ाई टेंशन (Waterlogging increased tension in Tamil Nadu)

You Might Be Interested In

IMD के मुताबिक, तमिलनाडु में साइक्लोन का खतरा (Cyclone in Tamil Nadu) भी मंडरा रहा है. IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य के चार जिलों (विल्लुपुरम, कुड्डालोर, चेंगलपट्टू और मयिलादुथुराई) में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है. इसके अलावा तिरुवल्लूर, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, तंजावुर, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, चेंगलपट्टू और तूतीकोरिन जिलों में भारी बारिश के चलते लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है. बारिश से जहां जलभराव की स्थिति है तो ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. स्थानीय यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए बिना वजह घरों से नहीं निकलें. इसके साथ ही मौसम की ताजा जानकारी हासिल करने के बाद ही अपनी यात्रा प्लान करें. 

तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी Red alert issued for parts of Tamil Nadu

IMD की मानें तो गुरुवार (23 अक्टूबर, 2025) को भी साइक्लोन एक्टिव रहेगा, जिसके चलते तमिलनाडु के कुछ हिस्सों बारिश होगी, इसके चलते मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. IMD के अनुसार, एक निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है जो गहन दाब क्षेत्र में तब्दील हो सकता है. इसके असर से तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में लोग अलर्ट पर रहें और पर्याप्त सावधानी बरतें. 

मछुवारे नहीं जाएं तटीय इलाकों में (Fishermen not go to coastal areas)

साइक्लोन के संभावित खतरे को देखते हुए IMD ने मछुवारों को सुझाव दिया है कि फिलहाल वे समुद्र तट के किनारों पर नहीं जाएं. मिली ताजा जानकारी के अनुसार, बारिश के साथ-साथ तेज समुद्री लहरें हवाएं चेन्नई के मरीना तट से टकरा रही हैं. ऐसे में तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है. स्थानीय प्रशासन ने भी मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है. 

Tags: home-hero-pos-5tamil nadu weather update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो...

October 22, 2025

कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के...

October 22, 2025

नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को

October 22, 2025
Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद
Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद
Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद
Weather Forecast: तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश से तबाही का मंजर, साइक्लोन के खतरे के बीच स्कूल करने पड़े बंद