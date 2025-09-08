9 सितंबर को देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, कौन करेगा वोट? जानिए पूरा प्रोसेस

Vice President Election: भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंगलवार, 9 सितंबर को मतदान होगा। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन मैदान में हैं और विपक्षी गठबंधन की ओर से पी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। मंगलवार को ही मतगणना के बाद विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के कारण हो रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन वोट देता है, क्या किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है? ऐसे सभी सवालों के जवाब (FAQ) आपको यहाँ मिलेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज

मतदान कैसे होगा, परिणाम कब आएगा?

इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को मतदान के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। मतदान संसद भवन के वसुधा स्थित कमरा संख्या F-101 में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के एक घंटे बाद शाम 6 बजे मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा।

कौन मतदान कर सकता है?

उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी मतदान करने के पात्र होते हैं। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में 5 सीटें खाली हैं), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 788 मेंबर (मौजूदा समय में 781) हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसे होता है?

उपराष्ट्रपति चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त तरीके से होता है। मतपत्र सफेद रंग के होते हैं, जिनमें दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम में उम्मीदवारों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखे होते हैं और दूसरे कॉलम में मतदान के लिए स्थान छोड़ा जाता है। मतदान करने वालों को रिक्त स्थान में अपनी प्राथमिकताएँ 1, 2… दर्ज करनी होंगी। ये अंग्रेजी या हिंदी में हो सकती हैं।

क्या डाक या किसी अन्य माध्यम से मतदान किया जा सकता है?

उपराष्ट्रपति चुनाव में इसकी अनुमति नहीं है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गुप्त मतदान करना होता है। वे मतदान करते समय किसी की सहायता नहीं ले सकते। यदि कोई सांसद निवारक निरोध में है, तभी वह डाक द्वारा मतदान कर सकता है। वर्तमान चुनाव में, शेख अब्दुल रशीद (बारामूला) और अमृतपाल सिंह (खदूर साहिब) डाक मतपत्र के लिए पात्र हैं क्योंकि वे दोनों जेल में हैं।

मतों की गणना कैसे की जाती है?

सभी डाले गए मतों में से, सबसे पहले वैध मतों की छंटाई की जाती है। उसके बाद, वैध मतों में पहली प्राथमिकता वाले मतों की गणना की जाती है। यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो उसे विजेता माना जाता है। यदि पहले चरण में किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। उसके मत अगली प्राथमिकता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि किसी कैंडिडेट को बहुमत हासिल न हो जाए।

क्या दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है?

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़ा जाता। इसलिए कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती। इस कारण सदस्य अपनी इच्छानुसार किसी को भी वोट दे सकते हैं। ऐसे में दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते।

मतपत्र किन आधारों पर खारिज किए जा सकते हैं?

वरीयता (1) उम्मीदवार के सामने नहीं लिखी जाती। वरीयता 1 एक से अधिक उम्मीदवारों के सामने लिखी जाती है। वरीयता अस्पष्ट तरीके से लिखी जाती है। यह पता नहीं चलता कि यह किस उम्मीदवार के लिए है। किसी एक उम्मीदवार के सामने संख्या 1 या कोई अन्य संख्या लिखी जाती है। ऐसा कोई भी प्रतीक बनाया जाता है जिससे पता चले कि वोट किसने दिया है। संख्या 1, 2… के स्थान पर हिंदी या अंग्रेजी में एक, दो… या प्रथम, द्वितीया जैसी वरीयता लिखी जाती है। यदि डाक मतपत्र पर सदस्य के हस्ताक्षर और उसका प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जेल या हिरासत स्थल के प्रभारी को प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे।

उपराष्ट्रपति चुनाव को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?

हाँ। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणामों पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सवाल उठाया जा सकता है। याचिका कोई भी उम्मीदवार या निर्वाचक मंडल के 10 या अधिक सदस्य दायर कर सकते हैं। परिणामों को केवल 30 दिनों के भीतर ही चुनौती दी जा सकती है।

उपराष्ट्रपति चुनाव कौन लड़ सकता है?

भारत का नागरिक होना चाहिए।

आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

संसदीय चुनावों में मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।

राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए।

लाभ के किसी भी पद पर काबिज नहीं होना चाहिए।

किन्नर करते थे मुगल हरम की सुरक्षा, गैर मर्द के साथ पकड़े जाने पर महिलाओं को मिलती थी खौफनाक सजा