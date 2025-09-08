Home > देश > सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज

सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज

SC On Bihar SIR : न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि आधार को पहचान के लिए 12वें निर्धारित दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 8, 2025 16:50:17 IST

supreme court on SIR
supreme court on SIR

SC On Bihar SIR : बिहार SIR (Special Intensive Revision) को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) को मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज़ के रूप में अनुमति देने पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि आधार को पहचान के लिए 12वें निर्धारित दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। 

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि “केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान करने की अनुमति होगी” और जो लोग जाली दस्तावेजों के आधार पर अपनी पात्रता साबित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।

पीठ ने चुनाव आयोग को मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत आधार विवरण की सत्यता की जांच करने का भी निर्देश दिया और कहा कि “कोई नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे।”

बिहार SIR पर हो रही राजनीति

अदालत के ये निर्देश बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गरमागरम राजनीतिक बहस के बीच आए हैं। यह 2003 के बाद राज्य की मतदाता सूची का पहला ऐसा संशोधन है। इस प्रक्रिया के तहत पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या पहले ही 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है, जिससे विपक्ष के आरोप लग रहे हैं कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के एक वर्ग को मताधिकार से वंचित करने के लिए बनाई गई है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका तर्क है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने का खतरा है।

आरोपों पर EC की  सफाई

चुनाव आयोग का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य मृत व्यक्तियों, डुप्लिकेट प्रविष्टियों और अवैध प्रवासियों के नाम हटाकर सूची को साफ़ करना है। उसने अदालत को बताया कि मसौदा सूची में शामिल बिहार के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने पहले ही पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

22 अगस्त से, शीर्ष अदालत गैर-सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिकाओं के माध्यम से एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। इससे पहले, इसने चुनाव आयोग को ऑनलाइन के साथ-साथ भौतिक रूप में भी दावे स्वीकार करने का निर्देश दिया था और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहायता के लिए अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों को तैनात करने का निर्देश दिया था।

एयर इंडिया का यात्रियों को बड़ा तोहफा, उड़ान के दौरान खामी पर एयरलाइन की तरफ से मिलेगा ये उपहार

Tags: adhar cardBihar SIRbihar voter lisECSC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज
सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज
सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज
सुप्रीम कोर्ट का EC को बड़ा आदेश, बिहार SIR में आधार कार्ड को माना जाए 12वां दस्तावेज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?