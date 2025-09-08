किन्नर करते थे मुगल हरम की सुरक्षा, गैर मर्द के साथ पकड़े जाने पर महिलाओं को मिलती थी खौफनाक सजा

Mughal Harem Secrets: मुगलों के इतिहास से जुड़ी कहानियां आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं। इसमें सबसे दिलचस्प हैं मुगलों के ‘हरम’ से जुड़ी कहानियां। दरअसल, हरम में बादशाह ले अलावा किसी भी बाहरी का आना वर्जित होता था। ऐसे में इस टॉप सीक्रेट जगह के अंदर क्या कुछ चलता था इसे जानने की दिलचस्पी आज भी लोगों के बीच है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि हरम में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश क्यों वर्जित था ? और यदि कोई अनजान शख्स हरम में घुस जाए तो उसके साथ क्या किया जाता था।

हरम में होता था फांसी घर

मुगलों के इतिहास पर लिखी The Red Fort of Shahjahanabad: An Architectural History नामक किताब की लेखिका अनीशा शेखर मुखर्जी लिखती हैं- ‘हरम में किसी भी बाहरी मर्द का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। इसके पीछे दो वजह थीं एक तो बादशाह की सुरक्षा, दूसरा ये कि शाही हरम में रहने वाली महिलाएं किसी दूसरे मर्द से शारीरिक सबंध ना बना लें। इतिहासकार यहां तक बताते हैं कि हरम में एक फांसी घर भी हुआ करता था जिसमें उन महिलाओं को सूली पर चढ़ा देते थे जो चोरी छुपे किसी बाहरी शख्स से संबंध बना लेती थीं। आपको बता दें कि मुग़ल काल में हरम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्नरों के हाथ में होती थी।

मशहूर है औरंगजेब की बहन से जुड़ा किस्सा

औरंगजेब की बहन रोशनआरा से जुड़ा एक किस्सा बड़ा मशहूर है। बताते हैं कि रोशन को एक शख्स से प्यार हो गया था, चूंकि हरम में किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री बैन थी ऐसे में उन्होंने चोरी छिपे इस शख्स को अपने पास हरम में जगह दे दी। कुछ दिनों तक यह शख्स हरम में रोशनआरा के साथ रहा लेकिन ये भेद कहीं खुल ना जाए इस डर से रोशन ने सेविकाओं से कहकर इस शख्स को हरम से बाहर निकालने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में सेविकाएं एक गुप्त रास्ते से लेकर इस शख्स को आगे बढीं लेकिन बीच से ही डर के मारे लौट गईं।

हरम में घुसने की मिली खौफनाक सजा

बताते हैं कि हरम से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के दौरान इस शख्स को सैनिकों ने पकड़ लिया। बाद में इसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया। डर के मारे इस शख्स ने बोला कि वो नदी के रास्ते किले की दीवार पर चढ़ा था उसे नहीं पता था कि वो हरम में प्रवेश कर रहा है। औरंग ने इस शख्स को आदेश दिया जैसे किले पर चढ़े वैसे ही उतरो…लेकिन वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही हरम की सुरक्षा में तैनात किन्नरों ने इसे कई फीट ऊंची दीवार से नदी में धक्का देकर मार डाला।