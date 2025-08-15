Uttar Pradesh News: प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना, आरोपी ने सीने पर बड़े अक्षरों में  गुदवाया “गैंगस्टर यूपी”

अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News: गोरखपुर जीआरपी ने एक ऐसे शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने सीने पर बड़े अक्षरों में “गैंगस्टर यूपी” गुदवाया हुआ है। आरोपी का नाम गोविंद गौड़ उर्फ रुद्रा (22) है। उसका कहना है कि उसका सपना प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का है, और “गजनी” फिल्म की तरह इस ख्वाब को भूल न जाए, इसलिए उसने सीने पर यह टैटू बनवाया। रुद्रा ट्रेन लूट के मामले में फरार चल रहा था और इससे पहले चार बार जेल जा चुका है।

सीओ विनोद कुमार सिंह की देखरेख में एक स्पेशल टीम

जीआरपी के मुताबिक, हाल के दिनों में ट्रेनों में यात्रियों के साथ लूटपाट की घटनाएं बढ़ी थीं। बदमाश आउटर पर खिड़की के पास बैठे यात्रियों को डंडा मारकर मोबाइल और पर्स छीन लेते थे। इन वारदातों को रोकने के लिए सीओ विनोद कुमार सिंह की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई गई। जांच में पता चला कि इन घटनाओं के पीछे रुद्रा का गिरोह है। वह मूल रूप से संत कबीरनगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र के बेलौली गांव का रहने वाला है, लेकिन अपराध गोरखपुर और अन्य जिलों में करता था।

अगर Chirag Paswan छोड़ देते हैं NDA का साथ, तो टूट जाएगी BJP की रीढ़, जानिए कितने सांसद ‘मोदी के हनुमान’ के साथ?

छावनी रेलवे स्टेशन के पास लूट की वारदात को अंजाम

11 अगस्त को जीआरपी को सूचना मिली कि रुद्रा छावनी रेलवे स्टेशन के पास लूट की वारदात को अंजाम देने आया है। पुलिस ने घेराबंदी कर शाम के समय उसे वहीं से दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से चोरी के तीन मोबाइल और एक तमंचा बरामद हुआ। जब उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी, तभी उसकी शर्ट के बटन खुले और सीने पर “गैंगस्टर यूपी” लिखा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।

आरोपी के खिलाफ लूट के सात मामले दर्ज

पूछताछ में रुद्रा ने बताया कि वह स्टेशन के आउटर पर ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों से लूट करता था। मोबाइल बेचकर पैसे कमा लेता था। उसके खिलाफ लूट के सात मामले दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केस गोरखपुर जीआरपी में हैं। वह गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर में अपनी मां के साथ किराए के घर में रहता था। यहीं रहते हुए उसने तीन अन्य युवकों के साथ गिरोह बनाया और उसका नाम “गैंगस्टर गैंग” रखा। रुद्रा का भाई संत कबीरनगर में खेती करता है, जबकि वह खुद अपराध की दुनिया में उतर गया। पुलिस अब उसके तीन अन्य साथियों की तलाश कर रही है। जीआरपी का मानना है कि रुद्रा का गिरोह ट्रेनों में लूटपाट करने वाले सक्रिय गिरोहों में से एक है, और उसकी गिरफ्तारी से कई वारदातों का खुलासा हो गया है।

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस पर जिला पंचायत अध्यक्ष व जिलाधिकारी ने दी बलिदानियों को श्रद्धांजलि