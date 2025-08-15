Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस पर जिला पंचायत अध्यक्ष व जिलाधिकारी ने दी बलिदानियों को श्रद्धांजलि

शिशांत शुक्ला की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News: देशभर में आज 15 अगस्त का पर्व बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। जनपद शाहजहांपुर में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव और जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानियों को नमन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर किया गया, जहां सुबह से ही देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव और जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया। इसके बाद उपस्थित लोगों के साथ दो मिनट का मौन रखकर वीर सपूतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

ममता यादव ने क्या कहा

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव ने कहा कि स्वतंत्रता हमें सहज रूप से नहीं मिली है, इसके लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें अपने उन वीरों के संघर्ष, साहस और बलिदान को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शाहजहांपुर का विशेष योगदान रहा है। यहां के सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलकर देश की आजादी की लड़ाई को मजबूत किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने में योगदान दें।

Uttar Pradesh News: लखीमपुर में 10 सेकेंड में नदी में समाया शिव मंदिर, शारदा नदी उफान पर, ग्रामीणों में डर व दहशत

आजादी और बलिदान के महत्व

कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। शहीद स्मारक पर मौजूद लोगों ने तिरंगे के नीचे एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें शॉल और स्मृति चिह्न भेंट कर आभार व्यक्त किया गया। स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि देने का अवसर था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया, जिससे वे देश की आजादी और बलिदान के महत्व को समझ सकें।

Bihar Crime New: सुपौल में सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, अररिया से घर लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, माता-पिता का इकलौता पुत्र था मृतक