अगर Chirag Paswan छोड़ देते हैं NDA का साथ, तो टूट जाएगी BJP की रीढ़, जानिए कितने सांसद ‘मोदी के हनुमान’ के साथ?

Chirag Paswan: जैसा की आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार की राजनीति गरमा गई है। आपकी  जानकारी के लिए बता दें,  लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की खबरों पर अपनी सफाई पेश की है।

Published: August 15, 2025 13:14:35 IST

Chirag Paswan: जैसा की आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार की राजनीति गरमा गई है। आपकी  जानकारी के लिए बता दें,  लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की खबरों पर अपनी सफाई पेश की है। जी हाँ फ़िलहाल ये अफवाह फ़ैल रही है की चिराग ने NDA छोड़ दी है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ अफवाह है और इसका सच से कोई लेना-देना नहीं है। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कहीं हैं जिससे हर किसी का शक दूर हो गया है। आइए जान लेते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा? 

अफवाहों का किया अंत 

इस दौरान सफाई देते हुए चिराग ने कहा, मैंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया। कुछ लोग अलग-अलग तरीकों से हम पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री यहाँ हैं, ऐसी बातें नहीं हो सकतीं। दरअसल, एक चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद खबर आई थी कि चिराग पासवान बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पटना लौटते ही उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया।

अगर NDA छोड़ देते हैं तो क्या होता है? 

बिहार में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि NDA को चिराग छोड़ने वाले हैं लेकिन, उन्होंने लोगों का ये शक भी दूर कर दिया। हलाकि अगर चिराग NDA छोड़ देते हैं तो क्या होगा? कितने सांसद NDA से अलग हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं इसका जवाब। हाल ही  में एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान के पास  कुल 5 लोकसभा सांसद हैं, और ये सभी फ़िलहाल एनडीए का हिस्सा हैं। वहीँ अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ते हैं, तो ये 5 सांसद भी एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि ये NDA छोड़ेंगे या नहीं? 

