Lucknow News: यूपी के लापरवाह डॉक्टरों की आई शामत! डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए बर्खास्तगी के आदेश

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में बिना सूचना के लगातार गायब रहने वाले सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लगातार अनुपस्थित रहने वाले सात डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं।

Published: August 21, 2025 21:37:18 IST

Brajesh Pathak Action on absent 7 doctors: उत्तर प्रदेश में बिना सूचना के लगातार गायब रहने वाले सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लगातार अनुपस्थित रहने वाले सात डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। ये सातों डॉक्टर लंबे समय से अनुपस्थित थे, इसलिए उपमुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट रूप से काम के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि झांसी जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकुल मिश्रा, अमेठी के बाजार शुक्ल न्यू सीएचसी के डॉ. विकास कुमार मिश्रा, अमेठी के जगदीशपुर न्यू सीएचसी के डॉ. विकलेश कुमार शर्मा, बरेली सीएमओ के अधीन डॉ. दीपेश गुप्ता, सीतापुर मिश्रिख सीएचसी में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विक्रांत आनंद और हाथरस जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद राफे लंबे समय से अनुपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित डॉक्टरों फौरन सस्पेंड करने आदेश दिया।

अनुपस्थित शिक्षक को आरोप पत्र

इन सबके अलावा बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अभिषेक कुमार शाह वर्ष 2023 से लगातार गायब हैं जिन्हें आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उचित उपचार न मिलने की शिकायत पर होगी कार्रवाई

पीलीभीत जिला महिला चिकित्सालय में मरीज को उचित उपचार न मिलने की शिकायत को उपमुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

टेंडर की शर्तों में नियमों की अनदेखी महंगी पड़ी

टेंडर प्रक्रिया के नियमों और शर्तों की अनदेखी करना हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को महंगा पड़ गया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गीतम सिंह को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

