Burhanpur: सड़कों के गड्ढे को भरे जाने का निर्णय, जिला उपाध्यक्ष ने लिया निर्णय

कलेक्टर को संज्ञान में उजागर कर ज्ञापन के दिया गया है, सड़कों के गड्ढे को भरे जाने का निर्णय लिया जायेगा

Published By: Ratna Pathak
Published: August 21, 2025 21:15:06 IST

Burhanpur: सड़कों के गड्ढे को भरे जाने का निर्णय, जिला उपाध्यक्ष ने लिया निर्णय

बुरहानपुर से सुभाष सपकाले की रिपोर्ट: आज जय बजरंग सेना  के सभी पदाधिकारीयो ने मिलकर जिला कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष अनिल महाजन एवं जिला संरक्षक प्रीतम महाजन ने कहा कि सड़कों की जर्जर हालत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि श्री गणेश स्थापना उत्सव त्यौहार के दौरान  शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के गड्ढों को भरने का निर्णय लिया जायेगा। 

सड़कों के गड्ढे को भरे जाने का निर्णय लिया जायेगा

रोड पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और रोड का नामोनिशान भी खत्म हो गया है। जल्द ही जिलेभर में श्री गणेश स्थापना उत्सव प्रारंभ होगा और जगह-जगह से श्री गणेश जी की प्रतिमा को शहर के प्रमुख मार्गो से  निकाला जायेगा। ग्रामों मे अपने-अपने स्थान पहुंचेंगी ,रोड़ों पर गड्ढे होने से प्रतिमा क्षतिग्रस्त ना हो एवं कोई जनहानि का नुकशान न हो इसको देखते हुए शीघ्र ही सड़कों के गड्ढे को भरे जाने का निर्णय लिया जायेगा। सड़कों के गड्डो से हो रहे आए दिन हादसे से सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है।जय बजरंग सेना के पदाधिकारीयो ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्दी गड्ढे भरवाने की मांग की है।आपको बता दे की मेंन रोड से लेकर तो ग्रामीण क्षेत्र के रोड गड्ढे ही गड्ढे देखे जा रहे हैं। शाहपुर से बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर , सिंधी बस्ती रावेर रोड राजमार्ग एवं बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से लेकर सिंधी बस्ती तक गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं पर गिरे एवं रोड जर्जर स्थिति में दिख रहे हैं।

सड़कों पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होने की सम्भाबना है। शहर में रोड नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। आपको बता दे कि श्री गणेश चतुर्थी ( उत्सव) के समय पर  श्री गणेश जी का आगमन जिले से महाराष्ट्र तक भी श्री गणेश जी की प्रतिमा को ले जाना पड़ रहा है जो की गड्ढे इतने बड़े-बड़े हैं की मूर्ति खंडित होने का डर लगा हुआ है एवं कोई जनहानि ना हो इसलिए सड़कों के गड्डो को अच्छी तरह से भरना जरूरी है।जल्द से जल्द रोड़ों के गड्ढोओ के ओर ध्यान दिया जायेगा। अगर गड्ढे समय पर नहीं भरे गए तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।आए दिन सोशल मीडिया पर भी सड़कों के गड्ढे वायरल हो रहे हैं।  लोग  गड्ढे की पूजा करते हुए नजर आते है।

आपको एक बार पुनः बता दे की इन सड़कों के गड्डो को सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल कर रहे हैं। क्या प्रशासन के अधिकारी को इसका ज्ञात नहीं है। जल्द ही श्री गणेश स्थापना उत्सव जिले भर सहित ग्रामीण में प्रारंभ हो रहा है। शहर में जगह-जगह गड्ढे हुए हैं वहा गड्ढो की मरम्मत करना चाहिए।जय बजरंग सेना के पदाधिकारीयो द्वारा जिला कलेक्टर को संज्ञान में उजागर कर ज्ञापन के दिया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो गड्ढे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भारा जाऐ।शहर में गड्ढे होने के कारण  मोटरसाइकिल चलाने वाले गड्डो के शिकार हुए हैं। कुछ लोगो कि गड्डो के कारण मौत भी हो गई है।

इन गड्डो के कारण मोटरसाइकिल चलाने वाले चालक कमर कि बीमारी से ग्रस्त हो गए गड्ढे के कारण गाड़ियो का भी मेंटेनेंस बिगड़ता जा रहा।कई लोग दुर्घटनाग्रष्त हो चुके हैं और चोट लग जाने पे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिखाई दिए किसी को कंबर की परेशानी तो किसी को मांनको की परेशानी हो रही है।जल्द ही रोडो के गड्डो की मरम्मत की जाए जिससे श्रीगणेश स्थापना से लेकर विसर्जन तक जनता को कोई जानहानि का नुकसान न हो। ज्ञापन देते समय जय बजरंग सेवा जिला अध्यक्ष अनिल महाजन जिला संरक्षक प्रीतम महाजन जिला उपाध्यक्ष गोपाल कालेकर जिला महामंत्री संतोष पाटिल जिला सचिव संदीप भालसिंग, सदस्य अशोक महाजन, सुनील सोनी, मधुकर मराठे, अजय बारी ,ममता कोरी आदि उपस्थित रहे।

