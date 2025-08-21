रूस-यूक्रेन जंग के बीच, PM Modi ने इस देश के राष्ट्रपति से की बात…जाने किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

Modi Macron Talks: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (21 अगस्त) को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत की है, दोनों नेताओं के बीच वैश्विक शांति और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बातचीत का विवरण साझा करते हुए, पीएम ने कहा, “मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।”

शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान पर ज़ोर

चर्चा में दोनों नेताओं की मौजूदा भू-राजनीतिक संकटों पर चिंताएँ उजागर हुईं। यूक्रेन में युद्ध और पश्चिम एशिया में नए तनावों के वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, मोदी और मैक्रों ने शांति बहाल करने के लिए कूटनीतिक समाधानों और बातचीत के महत्व पर ज़ोर दिया।

अपने दीर्घकालिक संबंधों को दोहराते हुए, दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक शासन में सहयोग इस संबंध की रीढ़ बना हुआ है, जिसे दोनों पक्षों ने और विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की।

यह बातचीत संघर्ष क्षेत्रों पर बढ़ते वैश्विक ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग की तत्काल आवश्यकता के बीच हो रही है। भारत और फ्रांस, दोनों ही जी-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर प्रमुख आवाज़ें हैं, और विवादों को सुलझाने के लिए लगातार संवाद-आधारित दृष्टिकोण की वकालत करते रहे हैं।

रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए

इस बीच, यूक्रेन की वायु सेना ने गुरुवार को बताया कि रूस ने इस साल का अपना सबसे ज़बरदस्त हवाई हमला किया है, जिसमें रात भर में 574 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलें दागी गईं, जिनका मुख्य निशाना देश के पश्चिमी क्षेत्र थे। अधिकारियों ने कहा कि हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कम से कम 15 अन्य घायल हो गए, और लविवि में आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और प्रशासनिक भवनों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा।

रूस ने दावा किया कि उसने ड्रोन कारखानों, डिपो और सैन्य ठिकानों जैसे सैन्य-औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया, लेकिन यूक्रेन ने मॉस्को पर एक बार फिर नागरिक क्षेत्रों पर हमला करने का आरोप लगाया।

Had a very good conversation with my friend President Macron. Exchanged views on efforts for peaceful resolution of conflicts in Ukraine and in West Asia. Reaffirmed our commitment to further strengthen the India-France strategic partnership.@EmmanuelMacron — Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2025

शांति वार्ता को बल मिलना मुश्किल

यह हमला ऐसे समय हुआ जब बातचीत के ज़रिए शांति स्थापित करने के कूटनीतिक प्रयासों में कोई खास प्रगति नहीं दिखी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस “ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो कुछ भी बदल ही नहीं रहा हो।” कीव ने युद्धविराम और सीधी बातचीत की पेशकश की है, जबकि मास्को ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है।

