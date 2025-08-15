Home > देश > UP Crime News: कानपुर में 8वीं के छात्र की गला दबाकर हत्या, कार में खींचकर ले गए, कानपुर देहात में फेंका शव, ग्रामीणों में आक्रोश

Uttar Pradesh Crime News: कानपुर देहात में एक नाबालिग छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह घटना पनकी थाना क्षेत्र की है, जहां कार सवारों ने आठवीं के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 15, 2025 14:29:25 IST

उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट, Uttar Pradesh Crime News: कानपुर देहात में एक नाबालिग छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह घटना पनकी थाना क्षेत्र की है, जहां कार सवारों ने आठवीं के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दिख रहा है कि छात्र जब पानी बतासे का ठेला लेकर जा रहा था तो कार सवारों ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसे कार के अंदर खींचकर फरार हो गए। छात्र के गले में निशान हैं।

मृतक के भाई प्रदीप ने क्या कहा?

मृतक के भाई प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उसका भाई कुलदीप 13 अगस्त की रात कैम्ब्रिज चौराहे के पास से रात लगभग 11 बजे घर के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। उसका ठेला चौराहे से लगभग 500 दूर काशीराम की ओर लावारिश हालात में मिल।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि ठेले के विवाद में उसके भाई की हत्या की गई है। प्रदीप ने बताया कि कैंब्रिज चौराहा पर उसके भाई कुलदीप का पानी के बतासे का ठेला था, लेकिन वहां के चाऊमीन वाले राजन, गोलगप्पे वाला प्रशांत और फालूदे की दुकान लगाने वाले ने आपत्ति जताई थी। दो दिन पहले चाऊमीन का ठेला लगाने वाले राजन से कुलदीप का विवाद भी हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। शिवली थाने की पुलिस शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं और मामले की जांच में जुटी हुई हैं।

