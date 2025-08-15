किन युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपये ? जिसको लेकर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया ऐलान, जानें कैसे करें आवेदन

Pradhan mantri vikshit bharat yojna: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई घोषणाएँ भी कीं। जीएसटी की समीक्षा के साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज 15 अगस्त को मैं अपने देश के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहा हूँ।
3.5 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार का टारगेट
उन्होंने कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना लागू हो गई है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले लड़के-लड़कियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये दिए जाएँगे। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन शर्तों पर ही मिलेगी राशि
सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई योजना का खास फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत, जैसे ही युवा किसी कंपनी में काम करेगा या पहली बार नौकरी पाएगा, उसे यह राशि दी जाएगी। हालाँकि, इसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं। इसके तहत, नौकरी पाने वाले युवा को उस कंपनी में कम से कम 6 महीने तक काम करना होगा। इसके साथ ही, कंपनी का EPFO में रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के लिए आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी कंपनी में काम करेंगे या आपका PF खाता खुलेगा, आप इस योजना के लिए पात्र हो जाएँगे। इस योजना की पहली किस्त या राशि आपको नौकरी मिलने के 6 महीने बाद दी जाएगी। जो सीधे आपके खाते में आएगी।