Home > खेल > Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?

Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?

Arjun Tendulkar Engagement: विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बेहद ख़ामोशी से सगाई हो गई। अब धीरे-धीरे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 14, 2025 22:15:00 IST

Arjun Tendulkar Engagement
Arjun Tendulkar Engagement

Arjun Tendulkar And Sachin Tendulkar In Laws: विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बेहद ख़ामोशी से सगाई हो गई। अब धीरे-धीरे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। बता दें कि सचिन तेंदुलकर के लाडले अर्जुन की सगाई मुंबई के एक बड़े व्यवसायी रवि घई के घर हुई। मास्टर ब्लास्टर की होने वे बहू सानिया चंडोक, रवि घई की पोती हैं। बता दें कि सचिन तेंदुलकर की शादी को 30 साल हो चुके हैं। उन्होंने 24 मई 1995 को अंजलि मेहता से शादी की थी। अंजलि के पिता आनंद मेहता गुजरात के एक बड़े कारोबारी हैं, जबकि उनकी माँ एनाबेल मेहता ब्रिटेन की निवासी थीं, जो आनंद मेहता से शादी के बाद भारत आ गई थीं।

अंजलि तेंदुलकर का परिवार

अर्जुन तेंदुलकर की मां अंजलि तेंदुलकर की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई और उसके बाद उन्होंने मुंबई के ही एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। अंजलि एक डॉक्टर हैं और बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सचिन के लोकप्रिय जीवन के बावजूद खुद को बेहद निजी रखती हैं। अंजलि के पिता एक बड़े व्यवसायी हैं और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सचिन तेंदुलकर की खुद की संपत्ति भी लगभग 170 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 14 अरब रुपये है।

Sachin Tendulkar son’s engagement: सगाई के बाद पहली बार होने वाली बहु के साथ दिखे सचिन तेंदुलकर, बहू संग फोटो हुई वायरल

अर्जुन तेंदुलकर के अमीर ससुराल वाले

सानिया चंडोक का परिवार, घई परिवार, अपार संपत्ति का मालिक है। यह परिवार ग्रेविस समूह के अंतर्गत द ब्रुकलिन क्रीमरी का मालिक है। यही समूह देश में बास्किन-रॉबिन्स फ्रैंचाइज़ी भी चलाता है। यह परिवार मुंबई स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का भी मालिक है। रवि घई भी पैसों के मामले में सचिन तेंदुलकर से कम नहीं हैं। अंजलि तेंदुलकर के साथ, सानिया भी तेंदुलकर परिवार से एक अमीर परिवार से आती हैं।

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने 12 अगस्त को गुपचुप तरीके से सगाई कर ली। इस सगाई की खबर 13 अगस्त को सामने आई। सानिया, अर्जुन की बचपन की दोस्त हैं और सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी सानिया के दोस्ताना संबंध हैं।

Dewald Brevis: तो CSK में ऐसे शामिल हुए डेवल्ड ब्रेविस, आर अश्विन ने बताया IPL नीलामी का काला सच!

Tags: Anjali TendulkarArjun TendulkarArjun Tendulkar Engagementsachin tendulkar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?
Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?
Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?
Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?