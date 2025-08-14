Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंदुलकर की सुसराल ज्यादा अमीर या मास्टर ब्लास्टर की! कौन है सानिया चंडोक का परिवार?

Arjun Tendulkar And Sachin Tendulkar In Laws: विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बेहद ख़ामोशी से सगाई हो गई। अब धीरे-धीरे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। बता दें कि सचिन तेंदुलकर के लाडले अर्जुन की सगाई मुंबई के एक बड़े व्यवसायी रवि घई के घर हुई। मास्टर ब्लास्टर की होने वे बहू सानिया चंडोक, रवि घई की पोती हैं। बता दें कि सचिन तेंदुलकर की शादी को 30 साल हो चुके हैं। उन्होंने 24 मई 1995 को अंजलि मेहता से शादी की थी। अंजलि के पिता आनंद मेहता गुजरात के एक बड़े कारोबारी हैं, जबकि उनकी माँ एनाबेल मेहता ब्रिटेन की निवासी थीं, जो आनंद मेहता से शादी के बाद भारत आ गई थीं।

अंजलि तेंदुलकर का परिवार

अर्जुन तेंदुलकर की मां अंजलि तेंदुलकर की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई और उसके बाद उन्होंने मुंबई के ही एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। अंजलि एक डॉक्टर हैं और बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सचिन के लोकप्रिय जीवन के बावजूद खुद को बेहद निजी रखती हैं। अंजलि के पिता एक बड़े व्यवसायी हैं और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सचिन तेंदुलकर की खुद की संपत्ति भी लगभग 170 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 14 अरब रुपये है।

अर्जुन तेंदुलकर के अमीर ससुराल वाले

सानिया चंडोक का परिवार, घई परिवार, अपार संपत्ति का मालिक है। यह परिवार ग्रेविस समूह के अंतर्गत द ब्रुकलिन क्रीमरी का मालिक है। यही समूह देश में बास्किन-रॉबिन्स फ्रैंचाइज़ी भी चलाता है। यह परिवार मुंबई स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का भी मालिक है। रवि घई भी पैसों के मामले में सचिन तेंदुलकर से कम नहीं हैं। अंजलि तेंदुलकर के साथ, सानिया भी तेंदुलकर परिवार से एक अमीर परिवार से आती हैं।

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने 12 अगस्त को गुपचुप तरीके से सगाई कर ली। इस सगाई की खबर 13 अगस्त को सामने आई। सानिया, अर्जुन की बचपन की दोस्त हैं और सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी सानिया के दोस्ताना संबंध हैं।

